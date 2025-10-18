Les Warriors coupent Seth Curry… pour l’instant

La présaison terminée, les 30 franchises NBA dévoilent tour à tour leur effectif pour attaquer la saison régulière, et côté Warriors, deux joueurs ont été coupés. Il s'agit de Seth Curry et LJ Cryer.

Sans grande surprise, Seth Curry n’a pas été conservé pour le moment. Arrivé au camp d’entraînement avec un contrat non garanti, le frère cadet de Stephen Curry paye surtout la situation salariale délicate des Warriors, coincés sous le deuxième “apron” de la luxury tax. A l'instar des Knicks à l'Est, la franchise ne peut pas se permettre de signer un 15e joueur sous contrat standard. Cependant, selon Marc Stein, la porte n’est pas fermée puisque le staff aimerait le faire revenir d’ici la mi-novembre, une fois qu’un peu de marge budgétaire aura été créée.

De son côté, LJ Cryer, rookie non-drafté sortie de Houston, n'a pas décroché de “two-way contract”, et le jeune meneur devrait rejoindre la G-League, au sein des Santa Cruz Warriors. A moins qu'une autre franchise ne se manifeste pour le signer. Ce qui est peu probable.

Après ces départs , les Warriors comptent désormais 14 joueurs sous contrats standards, ainsi que trois éléments en “two-way contract”.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.