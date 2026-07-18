Keaton Wagler avait gardé le meilleur pour la fin

Un premier match raté ? Pas de panique. Une première mi-temps compliquée ? Aucun problème. Keaton Wagler ne change jamais d’attitude. Le 5e choix de la Draft 2026 l’a encore prouvé lors de la Summer League, où il a justifié cette place dans le Top 5 de sa cuvée grâce autant à son talent qu’à une étonnante maturité.

Vendredi, l’arrière des Clippers a signé son meilleur match de l’été avec 26 points dans une victoire «historique» face aux Wolves après prolongation (128-120). Historique car les 128 points inscrits par Los Angeles constituent un nouveau record de la Summer League.

Un rookie qui ne doute jamais

À seulement 19 ans, Keaton Wagler affiche déjà un calme rare. Cette sérénité, il l’avait déjà démontrée à Illinois, où il avait conduit sa formation jusqu’au Final Four dès sa saison freshman. Une campagne où son adresse extérieure et son intelligence de jeu avaient sauté aux yeux, mais où sa plus grande qualité était peut-être ailleurs : sa capacité à ne jamais perdre confiance.

Après un premier match de Summer League conclu sur un difficile 1 sur 7 au tir, beaucoup ont commencé à s’interroger. Lui, pas une seconde. « C’est un peu la même chose qu’à l’université. L’an dernier, surtout à la fin de la saison, il y avait énormément de pression. J’essaie simplement de jouer librement et de faire ce que je sais faire. Je ne laisse généralement pas la pression m’atteindre. »

Face au Jazz, Wagler avait complètement changé de visage après la mi-temps. Auteur d’un nouveau départ poussif (1 sur 7 au tir en première période), il avait explosé dans le troisième quart-temps avec 18 de ses 23 points, terminant finalement à 5 sur 9 après la pause, dont un excellent 3 sur 4 à trois points.

Même scénario quelques jours plus tard. Après une première mi-temps encore compliquée, il avait terminé avec 16 points grâce à un solide 5 sur 8 dans le second acte. Cette faculté à ajuster son jeu en cours de match impressionne déjà le staff des Clippers.

Ainsi, l’entraîneur de la Summer League, Jay Larranaga, insiste moins sur les statistiques que sur la manière dont le rookie lit le jeu. « Son traitement de l’information, son niveau technique, sa résilience… Il joue sans arrière-pensée. Si un coéquipier est ouvert, il lui donne le ballon. S’il voit un mismatch, il l’attaque. C’est vraiment un plaisir à regarder. »

Le luxe de pouvoir jouer librement

Vendredi, cette fois, il n’a pas attendu la seconde période pour prendre feu avec ses 26 points, auxquels il a ajouté 4 rebonds et 2 passes décisives.

Après son premier match difficile, Wagler avait également reçu un soutien précieux… de son ancienne université. Le staff d’Illinois lui avaient immédiatement envoyé un message pour lui rappeler qu’un mauvais soir ne changeait rien à leur confiance. « Ils m’ont dit : ‘Ne t’inquiète pas. On sait quel joueur tu es. Tu vas exploser dès le prochain match.’ Ça fait vraiment plaisir d’entendre ça. »

Cette confiance, les Clippers la prolongent aujourd’hui en lui laissant les clés pour apprendre sans craindre l’erreur. Une philosophie que Wagler résume en une phrase : « Ils ont confiance en moi. Ils me demandent simplement de jouer librement, sans avoir peur de faire des erreurs. »