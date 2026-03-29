March Madness : Illinois et Arizona se hissent au Final Four

Illinois n’aura pas toujours brillé, mais Illinois a su imposer ce que l’on voit souvent chez les équipes qui traversent mars jusqu’au bout : de la dureté, du contrôle, et une capacité à gagner même lorsqu’on n’arrive pas à enflammer la soirée. Opposés à Iowa, surprenant tête de série n°9 et vraie sensation de cette fin de tournoi, les Illini ont d’abord dû encaisser un début de match brouillon, au point de rentrer aux vestiaires en étant menés 32-28.

Bennett Stirtz, auteur de 24 points, a longtemps porté les Hawkeyes, mais l’attaque d’Iowa s’est progressivement asséchée face à l’impact physique d’Illinois. Le tournant est venu au retour des vestiaires, quand Illinois a pris le contrôle du rebond offensif et du tempo. Iowa a fini par céder sous les secondes chances concédées, 16 rebonds offensifs laissés à l’adversaire, et une adresse devenue trop fragile dans le money time.

Les Hawkeyes ont même terminé les dernières 3 minutes 48 sans le moindre panier. Dans un match haché, marqué aussi par un drôle incident — le buzzer de la salle figé, provoquant une interruption de plus de dix minutes — Illinois n’a toutefois pas paniqué. Les hommes de Brad Underwood ont ainsi réussi à refermer l’étau, comme ils l’avaient déjà fait au tour précédent contre Houston, et retrouvent le Final Four pour la première fois depuis 2005.

Pendant vingt minutes, Purdue a cru pouvoir réaliser son plan parfait dans le deuxième match de la soirée. Les Boilermakers menaient 38-31 à la pause, dominaient le rebond, trouvaient des paniers extérieurs et semblaient capables de casser le rythme d’Arizona. Puis la machine s’est emballée côté Wildcats. Au retour des vestiaires, Arizona a changé de dimension, défensivement d’abord, en coupant les lignes de passe et en asphyxiant les créateurs de Purdue, offensivement ensuite, avec une montée en puissance de ses jeunes talents.

Koa Peat et Ivan Kharchenkov ont ainsi dominé un deuxième acte à sens unique. Purdue, si convaincant avant la pause, n’a plus rentré qu’un seul 3-points en seconde période. Braden Smith a bien essayé de maintenir les siens à flot, Oscar Cluff a compilé 14 points et 10 rebonds, mais le collectif d’Arizona a fini par submerger les Boilermakers.

La série noire des Wildcats en Elite Eight s’arrête donc enfin : après cinq échecs de suite à ce stade, Arizona retrouve le Final Four pour la première fois depuis 2001. Et au vu de cette deuxième mi-temps, ce n’est pas volé.

Reste à connaître les deux équipes qui complèteront le tableau pour le Final Four d’Indianapolis ? Ça se jouera entre Michigan et Tennessee, puis entre Duke et Connecticut, ce soir.