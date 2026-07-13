Summer League : après un nouveau départ raté, Keaton Wagler prend feu

Keaton Wagler avait manqué ses débuts en Summer League, avec seulement sept points à 1/7 au tir pour sa première sortie. L’ancien joueur d’Illinois voulait donc réagir face au Jazz de Darryn Peterson, mais son début de rencontre a encore été compliqué. À la pause, le rookie des Clippers n’affichait que cinq points à 1/7 au tir.

Pour compenser sa maladresse, il s’est toutefois rendu utile à la création, avec trois passes décisives, avant de totalement se libérer dans le troisième quart-temps.

« Il joue sans arrière-pensée », apprécie Jay Larranaga, l’entraîneur des Clippers en Summer League. « S’il voit un coéquipier ouvert, il n’hésite pas à lui faire la passe. S’il a un mismatch, il l’attaque. C’est sympa à voir. Les adversaires ont essayé de lui rentrer dedans et de le défendre sur tout le terrain, mais il a bien géré ça. »

18 points dans le troisième quart-temps

Keaton Wagler a d’abord retrouvé de la confiance sur un tir à mi-distance, avant de profiter d’un oubli défensif du Jazz pour sanctionner à 3-points. Désormais lancé, le jeune arrière a commencé à prendre des tirs plus difficiles, jusqu’à inscrire un « turnaround fadeaway » à mi-distance.

« J’essaie de garder le contrôle, d’enregistrer toutes les informations et de jouer librement. C’est la chose la plus importante », explique Keaton Wagler. « Lorsque vous arrivez sur le terrain, vous jouez selon ce que l’entraîneur demande. Aujourd’hui, nous voulions jouer vite, sortir le ballon rapidement et accélérer en transition. »

En fin de troisième quart-temps, Keaton Wagler a ajouté un « stepback » derrière l’arc, avant de provoquer une faute de Darryn Peterson sur une nouvelle tentative à 3-points. Grâce à la règle testée en Summer League, il n’a tiré qu’un seul lancer, comptant pour trois points.

Après une première mi-temps inefficace, Keaton Wagler venait d’inscrire 18 points dans le seul troisième quart-temps.

Déjà acclamé par les fans des Clippers

« Les entraîneurs me font énormément confiance. Ils me demandent d’entrer sur le terrain et de jouer mon jeu, sans me soucier des erreurs, et c’est ce que j’ai fait », poursuit le rookie. « J’ai été agressif dès le début de la rencontre et cela m’a beaucoup aidé. En première mi-temps, j’ai pris de bons tirs, mais ils ne sont pas rentrés. J’ai continué dans le troisième quart-temps et j’ai eu la main chaude. Quand cela arrive, vos coéquipiers essaient de vous trouver et mes tirs ont commencé à rentrer. »

Keaton Wagler a terminé la rencontre avec 23 points à 6/16 au tir, dont 4/7 derrière l’arc, dans le large succès des Californiens.

Sorti à deux minutes du terme, il a rejoint le banc sous les ovations des fans des Clippers présents à Las Vegas.

« C’est rassurant de savoir que les fans sont derrière moi, que je fasse un bon ou un mauvais match », savoure-t-il. « C’est incroyable de voir le nombre de supporters présents ici pour encourager l’équipe de Summer League. Je suis ravi d’être un joueur des Clippers. »