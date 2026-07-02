Le lancer-franc unique testé en Summer League

Depuis la saison 2019/20, la G-League adopte la règle du lancer-franc unique. En quoi cela consiste-t-il ? C’est simple : sur une faute, au lieu d’avoir deux ou trois lancers-francs, selon le tir tenté, le joueur qui a subi la faute n’a désormais qu’une seule tentative.

Si la faute était à deux points, son lancer-franc vaut deux points et si elle était derrière l’arc, il vaut trois points. En clair, plus question de marquer un seul point lors d’un passage sur la ligne. On encaisse l’intégralité des points (deux ou trois) si on marque. Si on se manque, on a rien !

Testée dans l’antichambre de la ligue afin d’apporter plus de rythme aux rencontres, cette règle va faire son apparition durant les différentes éditions de la Summer League (California, Utah et Las Vegas) des prochains jours.

Avec deux précisions. La première, c’est que le lancer-franc unique n’est en vigueur que pendant les 46 premières minutes de la partie. Dans les deux dernières minutes du quatrième quart-temps, puis en cas de prolongation, on revient à la règle classique. La seconde, c’est évidemment que rien ne change concernant les « and-one ». Si le panier est marqué malgré la faute, on aura toujours un lancer-franc à un point à tirer.