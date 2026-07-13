Summer League : Darryn Peterson maladroit, le Jazz explose face aux Clippers

Après un parcours sans faute à Salt Lake City, le Jazz est brutalement retombé sur terre à Las Vegas. Déjà battus pour leur entrée en lice, les partenaires de Darryn Peterson ont subi un deuxième revers consécutif face aux Clippers (104-82).

Utah menait pourtant encore 44-40 au début de la seconde période avant de complètement sombrer. Les Clippers ont alors infligé un 42-12 aux joueurs de Salt Lake City dans le troisième quart-temps pour prendre définitivement le contrôle de la rencontre.

La domination californienne s’est notamment traduite au rebond (49-43), avec 21 points inscrits sur seconde chance. Les Clippers ont également profité des pertes de balle adverses pour marquer 23 points, contre seulement huit pour le Jazz.

Peterson force encore

Très observé, Darryn Peterson termine meilleur marqueur du Jazz avec 20 points, auxquels il a ajouté cinq passes décisives, deux interceptions et deux contres. Mais le deuxième choix de la Draft a encore manqué d’efficacité.

Déjà maladroit lors de son premier match face aux Wizards, il a de nouveau multiplié les tentatives difficiles, entre fadeaways contestés, floaters dans le trafic et tirs compliqués à 3-points. Sur ses deux premières sorties à Las Vegas, il cumule désormais 12 réussites sur 36 tentatives.

Le potentiel reste toutefois évident. Peterson a signé quelques actions de très haut niveau, dont un énorme dunk en début de rencontre, tout en affichant une activité défensive encourageante. Sa création demeure également l’un des points positifs de sa soirée, avec cinq passes décisives pour seulement deux ballons perdus.

Retour compliqué pour Ace Bailey

L’autre attraction de la soirée était le retour d’Ace Bailey, absent jusque-là. Visiblement à court de rythme, le troisième choix de la Draft 2025 n’a disputé que huit minutes, sans inscrire le moindre point et en ratant ses cinq tentatives.

Cody Williams a lui aussi terminé la rencontre sans marquer, en 23 minutes de jeu. Jonas Aidoo s’est davantage distingué avec 9 points, 10 rebonds et 3 contres, tandis que Blake Hinson a ajouté 12 points en sortie de banc.

Keaton Wagler prend le dessus

En face, les Clippers ont pu compter sur Keaton Wagler, cinquième choix de la Draft, auteur de 23 points et trois passes décisives. Dans ce duel entre deux des rookies les plus attendus de la cuvée 2026, il a pris l’avantage collectivement sur Peterson malgré une adresse également irrégulière.

Tout juste signé pour quatre ans, Baba Miller a ajouté 15 points et 5 rebonds, tandis que Nick Martinelli a inscrit 14 points en sortie de banc.

Le Jazz, désormais à 0-2 à Las Vegas, tentera de décrocher une première victoire face aux Bulls. Les Clippers, eux, affichent un bilan équilibré avant leur derby contre les Lakers.