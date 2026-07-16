Avec TikTok, la NBA veut transformer les highlights en audiences

Pendant longtemps, les réseaux sociaux ont surtout permis à la NBA de faire circuler ses images. Désormais, la Grande Ligue veut aussi qu’ils lui ramènent des téléspectateurs.

La NBA, la WNBA et TikTok ont ainsi officialisé un partenariat mondial de plusieurs années, centré sur les contenus officiels, l’accès des créateurs aux grands événements et surtout la promotion des matchs en direct.

Le cœur du dispositif se nomme ainsi TikTok GamePlan. Sur les vidéos publiées par les comptes officiels, un lien conduira vers un espace regroupant calendriers et informations de diffusion. Une passerelle qui prolonge le dispositif « Tap to Watch », lancé par la NBA pour simplifier l’accès à ses multiples diffuseurs.

Du scroll au direct ?

Lors des dernières Finals, la page TikTok consacrée à la série entre les Knicks et les Spurs aurait généré 497 millions d’impressions. Beaucoup plus significatif pour les dirigeants de la NBA : le moteur de recherche dédié aurait entraîné 426 000 redirections vers une plateforme permettant de suivre les matchs.

L’objectif est en effet clair : convertir l’intérêt pour un dunk ou une séquence virale en audience. Un enjeu important alors que la consommation fragmentée des images avait nourri les inquiétudes autour des audiences télévisées.

La NBA vient pourtant de connaître un net rebond sur ses nouveaux diffuseurs, alors même que son offre s’est pourtant encore dispersée, notamment avec l’arrivée de Prime Video en France. La WNBA suit la même évolution avec un nombre record de rencontres diffusées.