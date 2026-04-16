La NBA explose ses audiences TV : + 86% sur la saison !

Alors que le play-in a débuté, les chiffres d’audience pour la saison régulière sont tombés, et ils ont de quoi donner le sourire à la Grande Ligue ! Alors que la NBA débute son nouveau contrat TV avec quatre plateformes de diffusion (ABC/ESPN, Amazon Prime Video, NBC/Peacock et NBA TV), la ligue a révélé un volume d’audience en hausse de 86% par rapport à la saison dernière.

Environ 170 millions de téléspectateurs ont ainsi suivi la saison régulière, et c’est un record en 24 ans. Il faut rappeler que cette explosion est quasi mécanique puisque la NBA a ajouté 75 matches supplémentaires sur le réseau national, soit une augmentation de 44%.

Le plus important, c’est toutefois que les matchs NBA diffusés sur le réseau national ont enregistré leur meilleure audience moyenne depuis 13 ans, avec une hausse de 35 % par rapport à la saison dernière, soit près de 1.8 million de téléspectateurs par rencontre. Au total, 57 diffusions ont atteint une moyenne de 2 millions de téléspectateurs, et c’est le plus haut total depuis la saison 2011/12.

A lire >>> Le streaming ne rivalise pas encore avec la télévision classique

En d’autres termes, le pari de la NBA d’éclater les droits TV sur quatre plateformes et d’augmenter le nombre de diffusions sur le réseau national se traduit par une audience par match plus élevée.

En cumulé, Les spectateurs ont regardé des matchs NBA pendant plus de 920 millions d’heures, soit une hausse de 25 % par rapport à la saison dernière et le niveau le plus élevé depuis 2011/12. L’audience des matchs de la phase de groupes de la NBA Cup a augmenté de 90 %, et l’audience du All-Star Game, diffusé sur NBC, avec une moyenne de 8,8 millions de téléspectateurs, est la plus élevée depuis 2011.

Si l’on regarde du côté des réseaux sociaux, la NBA a généré un record de 228 milliards de vues, soit une hausse de 13 % par rapport à la saison dernière. Bref, tout va très bien médiatiquement pour la NBA.