Le All-Star Game 2026 a été le plus regardé depuis 15 ans !

Carton plein pour cette édition 2026 du All-Star Game ! Si ce nouveau format a été un succès sur le terrain, les téléspectateurs étaient aussi nombreux pour voir le sacre de la Team Stars. Selon Nielsen et Adobe Analytics, 8.8 millions de fans se sont réunis sur NBC, Peacock et Telemundo pour voir Anthony Edwards remporter son premier trophée de MVP du match des étoiles.

Ce All-Star Game 2026 enregistre le plus haut score d’audience depuis 15 ans. Par rapport à l’édition 2025 qui avait été l’une des moins regardées de l’histoire avec ses 4.7 millions de téléspectateurs, il s’agit d’une hausse de 87 %.

Une pointe à 9.8 millions de téléspectateurs a été enregistrée à la fin du troisième affrontement de la soirée lors de la rencontre pendant laquelle Kawhi Leonard a pris feu avec ses 31 points pour permettre à la Team Stripes de venir à bout de la Team World emmenée par Victor Wembanyama et de se qualifier pour la finale. Une finale largement perdue par l’équipe du joueur des Clippers : 47-21.

Retour de la NBA réussi sur NBC

Pour expliquer cette explosion, il y a évidemment la réussite de ce nouveau format, mais la NBA a aussi reçu un petit coup de pouce de la part des Jeux olympiques. NBC diffuse les Jeux de Milan-Cortina et son émission « Primetime in Milan » diffusée avant et après le All-Star Game a généré une moyenne de 26.6 millions de téléspectateurs.

Ces audiences confirment le retour réussi de la NBA sur NBC. Alors qu’elle avait perdu les droits de la Grande Ligue depuis la saison 2001.02, la chaîne américaine enregistre de très bonnes audiences. Outre cet All-Star Game, NBC attire, en moyenne, 2.6 millions de téléspectateurs sur les rencontres de la saison régulière, soit une augmentation de 97 % par rapport au score réalisé précédemment par TNT principalement sur des créneaux similaires.