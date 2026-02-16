Audiences : le streaming ne rivalise pas encore avec la télévision linéaire

En attendant de connaître les niveaux d’audiences complets pour ce All-Star Weekend, Sports Media Watch fait le bilan de la première partie de la saison régulière en NBA. Jusqu’ici, les rencontres ont attiré en moyenne 1,8 million de téléspectateurs sur NBC Universal, ESPN/ABC et Prime Video.

Ce volume, qui inclut les données d’Adobe Analytics pour les matchs de NBC, est en hausse de 16% par rapport à l’année dernière et représente la moyenne la plus élevée à ce stade de la saison depuis 2018. En incluant les matchs diffusés sur NBA TV – qui diffuse moins de rencontres dans le cadre du nouvel accord sur les droits médiatiques – l’audience globale bondit même de 38%.

Une évolution favorable à nuancer car Nielsen a modifié sa méthodologie au cours de l’année écoulée afin d’élargir son échantillon de visionnage hors domicile et de passer à un nouveau système intégrant des téléviseurs connectés à son panel traditionnel. Ce qui a tendance à fausser les comparaisons avec les années précédentes.

Tout de même, la « revenante » NBC, qui diffuse des rencontres pour la première fois depuis la saison 2001-02, affiche une moyenne de 2,6 millions de téléspectateurs. Ce ratio marque une progression de… 97% par rapport aux créneaux équivalents de l’an dernier, lesquels étaient principalement diffusés sur TNT.

ESPN/ABC affiche une moyenne de 2,06 millions de téléspectateurs, soit une hausse de 18%. Les chaînes du groupe détiennent cinq des dix plus fortes audiences de la saison, toutes enregistrées lors du « Christmas Day », dont les trois meilleures : Spurs-Thunder (6,71 millions), Cavaliers-Knicks (6,37 millions) et Mavs-Warriors (6,11 millions).

La plateforme de streaming Prime Video, elle, affiche une moyenne de 1,06 million de téléspectateurs sur 44 matchs diffusés. Avec une audience généralement plus jeune que celle de ses homologues de la télévision linéaire.

Le streaming ne peut toujours pas rivaliser avec la force de frappe de la TV classique. Neuf des dix fenêtres de match les plus suivies ont été diffusées non seulement sur la télévision linéaire, mais plus précisément sur les réseaux hertziens gratuits : les cinq matchs du jour de Noël sur ABC (et ESPN) ou les matchs de la soirée d’ouverture sur NBC. Seule exception à cette domination : la finale de la NBA Cup, qui était passée sur Prime Video.