Rumeurs
Et si DeMar DeRozan revenait à Toronto ?
Les Bucks dans la danse pour Peyton Watson ?
Avec ou sans LeBron James, le Heat cible Klay Thompson
Le Heat pense à Russell Westbrook… si LeBron James ne vient pas

Finalement, Jonas Valanciunas rentre en Lituanie

Publié le 16/07/2026 à 7:06 Twitter Facebook

NBA – Quatorze ans après ses débuts dans la Grande Ligue, Jonas Valanciunas quitte la NBA pour retrouver la Lituanie et porter les couleurs du Zalgiris Kaunas.

Jonas ValanciunasAprès plusieurs semaines d’attentisme et de réflexion, Jonas Valanciunas a finalement pris sa décision : il quitte la NBA pour rentrer en Lituanie, où un contrat de deux ans, estimé à environ cinq millions d’euros, l’attend du côté du Zalgiris Kaunas.

Il s’agit du club phare du championnat lituanien, double tenant du titre et formation la plus titrée du pays.

Arrivé en NBA en 2012, un an après avoir été choisi en cinquième position de la Draft 2011, « JV » rentre donc en Europe sans avoir remporté de titre dans la Grande Ligue. Sélectionné dans la All-Rookie Second Team en 2013, il aura porté les couleurs de six franchises : les Raptors (2012-2019), les Grizzlies (2019-2021), les Pelicans (2021-2024), les Wizards (2024-2025), les Kings (2025), puis les Nuggets (2025-2026).

Laissé libre par Denver la semaine dernière, qui lui versera tout de même les deux millions de dollars encore garantis dans son contrat, Jonas Valanciunas referme son chapitre NBA avec 12.8 points et 9 rebonds de moyenne en carrière.

À son meilleur niveau, le pivot lituanien avait même approché les 18 points et 11 rebonds par rencontre sous le maillot de La Nouvelle-Orléans.

À Kaunas, au sein d’une équipe engagée en Euroleague et qui le courtisait de longue date, le pivot de 34 ans devrait retrouver un rôle plus important, comme lorsqu’il porte les couleurs de la sélection lituanienne. Il évoluera notamment aux côtés de Carsen Edwards, Saben Lee et Sterling Brown.

Jonas Valančiūnas Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2012-13 TOR 62 23:54 55.7 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9
2013-14 TOR 81 28:10 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3
2014-15 TOR 80 26:12 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0
2015-16 TOR 60 25:57 56.5 76.1 3.1 6.1 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8
2016-17 TOR 80 26:29 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0
2017-18 TOR 77 22:26 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7
2018-19 TOR 30 18:48 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8
2018-19 MEM 19 27:44 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9
2019-20 MEM 70 26:21 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9
2020-21 MEM 62 28:18 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1
2021-22 NO 74 30:16 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8
2022-23 NO 79 24:55 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1
2023-24 NO 82 23:29 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2
2024-25 SAC 32 16:54 55.6 10.0 84.7 2.2 4.8 7.0 1.8 2.6 0.5 1.0 0.6 8.7
2024-25 WAS 49 20:04 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5
2025-26 DEN 65 13:24 58.2 30.8 77.2 1.6 3.4 5.1 1.2 2.0 0.2 1.1 0.6 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes