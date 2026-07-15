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Paige Bueckers et Kelsey Mitchell, joueuses de la semaine

Publié le 15/07/2026 à 13:25 Twitter Facebook

WNBA – La meneuse des Wings est récompensée pour la première fois de sa carrière, tandis que l’arrière du Fever décroche son cinquième trophée hebdomadaire.

Paige BueckersLa série des Wings porte la signature de Paige Bueckers. Sur la période du 2 au 12 juillet, la meneuse a compilé 23,6 points, 5,8 rebonds et 7,4 passes de moyenne durant les cinq victoires de son équipe.

Après 25 points face au Sun puis 22 contre le Tempo, elle a inscrit 15 points dans la victoire à New York avant d’établir son record de la saison avec 34 unités lors du record d’affluence enregistré à Montréal. Elle a conclu cette séquence avec 22 points et 11 passes contre le Sky.

À 24 ans, Paige Bueckers reçoit ainsi la première récompense hebdomadaire de sa carrière. À l’Est, Kelsey Mitchell a compilé 28,0 points, 2,8 rebonds et 4,3 passes sur quatre rencontres. L’arrière a dépassé les 25 points à chaque sortie pour conduire Indiana à trois victoires, dont deux face aux Aces et une contre le Mercury à Phoenix.

À quelques jours de sa quatrième participation au All-Star Game, Kelsey Mitchell décroche de son côté le cinquième trophée de joueuse de la semaine de sa carrière, mais son premier en 2026.

Le palmarès 2026 (Est/Ouest)

Semaine 1 : Breanna Stewart / A’ja Wilson
Semaine 2 : Rhyne Howard / Kelsey Plum
Semaine 3 : Marina Mabrey / Jessica Shepard
Semaine 4 : Breanna Stewart / Olivia Miles
Semaine 5 : Caitlin Clark / A’ja Wilson
Semaine 6 : Sonia Citron / Jessica Shepard
Semaine 7 : Marina Mabrey / Natasha Howard
Semaine 8 : Kelsey Mitchell / Paige Bueckers

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