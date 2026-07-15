Paige Bueckers et Kelsey Mitchell, joueuses de la semaine

La série des Wings porte la signature de Paige Bueckers. Sur la période du 2 au 12 juillet, la meneuse a compilé 23,6 points, 5,8 rebonds et 7,4 passes de moyenne durant les cinq victoires de son équipe.

Après 25 points face au Sun puis 22 contre le Tempo, elle a inscrit 15 points dans la victoire à New York avant d’établir son record de la saison avec 34 unités lors du record d’affluence enregistré à Montréal. Elle a conclu cette séquence avec 22 points et 11 passes contre le Sky.

À 24 ans, Paige Bueckers reçoit ainsi la première récompense hebdomadaire de sa carrière. À l’Est, Kelsey Mitchell a compilé 28,0 points, 2,8 rebonds et 4,3 passes sur quatre rencontres. L’arrière a dépassé les 25 points à chaque sortie pour conduire Indiana à trois victoires, dont deux face aux Aces et une contre le Mercury à Phoenix.

À quelques jours de sa quatrième participation au All-Star Game, Kelsey Mitchell décroche de son côté le cinquième trophée de joueuse de la semaine de sa carrière, mais son premier en 2026.

Le palmarès 2026 (Est/Ouest)

Semaine 1 : Breanna Stewart / A’ja Wilson

Semaine 2 : Rhyne Howard / Kelsey Plum

Semaine 3 : Marina Mabrey / Jessica Shepard

Semaine 4 : Breanna Stewart / Olivia Miles

Semaine 5 : Caitlin Clark / A’ja Wilson

Semaine 6 : Sonia Citron / Jessica Shepard

Semaine 7 : Marina Mabrey / Natasha Howard

Semaine 8 : Kelsey Mitchell / Paige Bueckers