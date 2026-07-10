Sans Caitlin Clark, Kelsey Mitchell délivre le Fever à Phoenix

Le Fever n’a toujours pas perdu cette saison lorsque Caitlin Clark est absente. Laissée au repos au lendemain de son retour sur les parquets à Los Angeles, la meneuse a assisté à distance à la victoire renversante de ses coéquipières sur le parquet de Phoenix (92-89).

Meilleure marqueuse de la rencontre avec 29 points, auxquels elle a ajouté 8 passes décisives, Kelsey Mitchell a eu le dernier mot. À dix secondes du terme, l’arrière a inscrit un lay-up main gauche pour redonner définitivement l’avantage à Indiana.

Un dénouement longtemps difficile à imaginer tant le Fever semblait mal embarqué dans le dernier quart-temps.

À cinq minutes du buzzer, Alyssa Thomas, meilleure marqueuse de Phoenix avec Kahleah Copper (22 points chacune), avait offert dix longueurs d’avance au Mercury (79-69). Mais Sophie Cunningham a lancé la révolte d’Indiana avec un tir de loin, avant que ses coéquipières ne prennent feu.

Seulement deux minutes plus tard, Tyasha Harris (15 points) a placé le Fever devant grâce à un tir primé en tête de raquette (80-79). Indiana venait de signer un 11-0 pour relancer totalement la rencontre.

Les deux équipes se sont ensuite répondu coup pour coup dans un final irrespirable, à l’image des 16 changements de leader et des cinq égalités recensés sur l’ensemble de la partie.

Un duel enfin apaisé

Après deux lancers-francs décisifs de Sophie Cunningham, Kahleah Copper a encore eu l’occasion d’envoyer les deux formations en prolongation. Mais sa tentative au buzzer n’a pas trouvé la cible, permettant au Fever de repartir de Phoenix avec la victoire.

Le tout au terme d’une rencontre qui s’est déroulée sans incident notable, contrairement aux deux premiers affrontements de la saison entre les deux équipes…

Ces derniers avaient donné lieu à sept fautes techniques, une expulsion, une Flagrante II et une suspension. Celle-ci avait visé Alyssa Thomas après son geste sur Caitlin Clark lors de la rencontre du 24 juin, avant que l’intérieure ne soit la cible d’une vague de menaces de mort et d’insultes racistes.

Cette fois, la tension est restée strictement sportive. Mais Phoenix concède tout de même un nouveau revers à domicile.

« Pour une raison ou une autre, nous n’avons pas bien joué à domicile. Ce soir, on avait vraiment l’impression de disputer un match de playoffs. Nous nous battons pour maintenir nos espoirs de qualification en vie jusqu’à la fin de la saison », a regretté l’entraîneur du Mercury, Nate Tibbetts, malgré les 10 points de Valériane Ayayi.

Avec seulement 8 victoires pour 15 défaites, Phoenix reste bloqué à la 12e place. Le Fever (13 victoires et 9 défaites) respire davantage et occupe désormais le 7e rang.