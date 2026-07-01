Alyssa Thomas accuse la WNBA de l’avoir laissée seule face à la haine

Les deux matchs entre Indiana et Phoenix la semaine dernière ont mal tourné, et la situation ne s’est globalement pas arrangée depuis. Lors du premier match, tout est parti d’un accrochage entre DeWanna Bonner et Caitlin Clark, anciennes coéquipières qui ont profité de leurs retrouvailles pour régler un peu leurs comptes.

La tension entre les deux camps est montée crescendo jusqu’au deuxième match, où Caitlin Clark a fini par sortir sur blessure après avoir subi deux fautes qui n’ont pas été revues dans le feu de l’action.

Ce qui a surtout beaucoup fait parler, c’est cette action où la meneuse du Fever a fini au sol, se retrouvant en quelque sorte « piétinée » par Alyssa Thomas, qui s’est notamment appuyée sur sa gorge dans le feu de l’action.

Les arbitres n’ayant pas décidé de revoir l’action, Alyssa Thomas n’a pas été sanctionnée sur le moment, ce qui a nourri la thèse selon laquelle Caitlin Clark n’était pas suffisamment protégée depuis le début de saison, après avoir été régulièrement malmenée par les défenses adverses. La WNBA a finalement décidé de réagir en requalifiant la faute d’Alyssa Thomas en Flagrant II après coup, avec un match de suspension à la clé.

Un fait de jeu malheureux et mal géré qui a dégénéré

Son coach Nate Tibbetts avait déjà fait part de sa désapprobation lors de son dernier point presse. Alyssa Thomas a également donné son point de vue hier, estimant que la ligue avait très mal géré ce qui ne reste pour elle qu’un simple fait de jeu, en plus de l’exposer à la vindicte populaire.

« C’est malheureux que ça finisse par dépasser le cadre du basket. Beaucoup d’entre nous, moi y compris, ne savions même pas que cet incident avait eu lieu avant la fin du match. Aujourd’hui, on nous fait passer pour des voyous, on reçoit des menaces de mort. C’est vraiment inacceptable. C’est quelque chose qui doit changer dans cette ligue, et j’en ai vraiment marre », a-t-elle déclaré, décrivant les menaces et insultes qu’elle a reçues depuis. « Je pense qu’il y a beaucoup d’autres actions pour lesquelles on pourrait dire la même chose. Le plus important, c’est notre sécurité. On se préoccupe tellement de la sécurité sur le terrain, mais à maintes reprises, des gens menacent nos vies. Ils divulguent nos adresses. Ils publient des photos délirantes qui n’ont rien à voir avec le basket… Les gens nous envoient des insultes racistes et toutes sortes de messages. Il y a une différence entre le trolling et la haine. La haine dont nous sommes victimes a été causée par un incident qui, honnêtement, était un pur accident, que personne n’avait même remarqué. C’est juste malheureux ».

Cathy Engelbert rectifie le tir

Comme son coach, Alyssa Thomas a pointé du doigt la gestion de cet incident par la ligue, qui a semblé agir dans l’urgence pour calmer les critiques, sans réellement lui donner l’occasion de s’expliquer. À l’arrivée, Alyssa Thomas a appris sa sanction seulement quelques minutes avant son officialisation…

« Nous n’avons toujours pas eu de nouvelles de Cathy (Engelbert, la commissionner de la WNBA). Ce n’est pas une surprise. On voit bien ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Oui, c’est regrettable, mais comme d’habitude, elle reste silencieuse. C’est regrettable alors que nos vies sont menacées ».

Les deux ont échangé depuis, et Cathy Engelbert a publiquement réagi hier pour dénoncer la campagne de haine que subit la joueuse du Mercury.

« La sécurité et le bien-être de tous les membres de notre communauté sont la priorité absolue de la ligue », a-t-elle écrit. « Nous avons pris connaissance des propos d’Alyssa Thomas, et ce qu’elle et ses coéquipières ont vécu est tout à fait inacceptable et ne reflète en rien la communauté de la WNBA. La ligue et notre équipe de sécurité sont en contact avec l’organisation des Phoenix Mercury et restent déterminées à protéger toutes les joueuses ».

Après avoir purgé son match de suspension face à Toronto ce week-end, Alyssa Thomas va retrouver les parquets demain soir lors de la réception de Seattle. En espérant que le basket reprenne enfin ses droits.