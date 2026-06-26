Alyssa Thomas suspendue après son vilain geste sur Caitlin Clark

Le coup de gueule de Stephanie White a porté ses fruits. La coach du Fever avait fait part de son écœurement face au corps arbitral, au regard des contacts subis par Caitlin Clark lors de la rencontre face à Phoenix, mercredi soir. La meneuse d’Indiana avait notamment été victime d’un geste très limite d’Alyssa Thomas, qui avait appuyé son bras sur sa gorge alors qu’elle était au sol, sans qu’aucune faute ne soit sifflée sur le moment.

Le bureau de la ligue a rectifié le tir jeudi en sanctionnant Alyssa Thomas a posteriori. L’intérieure du Mercury a écopé d’une Flagrant II assortie d’un match de suspension, qu’elle purgera ce samedi face à Toronto.

L’image avait été largement commentée, notamment parce que l’action était passée entre les mailles du filet arbitral en direct. Caitlin Clark avait ensuite été contrainte de rejoindre les vestiaires en début de deuxième mi-temps, touchée au dos, suivant depuis l’intérieur de la salle la victoire du Mercury.

Le Fever a réagi positivement au communiqué de la WNBA, par la voix de sa présidente, Kelly Krauskopf : « La sécurité des joueuses doit être une priorité absolue dans notre ligue. Nous saluons l’examen de l’incident par la WNBA ainsi que les mesures prises. Pour l’instant, toute notre attention se porte sur Caitlin et l’ensemble de notre équipe, alors que nous nous préparons pour samedi ».