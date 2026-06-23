Un Fever renversant se paie le Mercury dans un contexte électrique

Et dire que les deux équipes doivent se rejouer dès mercredi, toujours à Indiana… Les joueuses du Fever et du Mercury ne partiront pas en vacances ensemble, tant la tension a fini par prendre le dessus cette nuit. Dans ce contexte électrique, Indiana a su garder le cap pour signer une victoire importante après une entame pourtant ratée.

Menées 19-3 en début de match, les joueuses de Stephanie White ont progressivement inversé la tendance pour aller décrocher leur 10e victoire de la saison. Elles se sont appuyées sur leur duo Caitlin Clark – Kelsey Mitchell, bien accompagné par le double-double de Monique Billings (14 points, 10 rebonds).

Cette fois, Phoenix n’a pas pu compter sur le même relais de ses Françaises, Noémie Brochant et Valériane Ayayi, qui sortaient de leur meilleur match de la saison mais ont été mieux contenues cette nuit (7 et 9 points).

Caitlin Clark et Kelsey Mitchell relancent tout

Tout avait pourtant bien commencé pour Phoenix, lancé par une Alyssa Thomas irrésistible, jusqu’au panier en transition de DeWanna Bonner après une interception de Valériane Ayayi. Mais cet écart rapide n’a pas suffi à installer le Mercury, et Indiana n’a pas tardé à revenir dans le match, poussé par son public.

Il y a d’abord eu le 3-points de Kelsey Mitchell pour boucler le premier acte, puis ceux de Caitlin Clark et Myisha Hines-Allen, avant que Caitlin Clark ne remette le couvercle sur deux nouveaux paniers extérieurs.

La superstar du Fever a ensuite continué d’agresser la défense de Phoenix pour faire repasser son équipe en tête, d’abord sur une passe décisive pour un 3-points de Kelsey Mitchell, puis sur un tir à mi-distance (34-31). Sur sa lancée jusqu’à la pause (41-41), Indiana a pris le dessus en plantant un 10-2 dès le retour des vestiaires.

Caitlin Clark a alors repris la main sur la rencontre, avec un lay-up puis trois passes de suite pour faire briller Monique Billings dans la peinture, avant de boucler un 11-2 en scorant à nouveau (62-46). Kelsey Mitchell a surenchéri sur un 9-0 en fin de période pour offrir 21 points d’avance à son équipe, soit le plus gros écart du match (71-50).

DeWanna Bonner, retour sous tension à Indiana

Il a ensuite fallu un accrochage entre Caitlin Clark et son ancienne coéquipière DeWanna Bonner pour que le match dégénère. Pour rappel, DeWanna Bonner avait débuté la saison dernière avec Indiana avant de rapidement faire ses valises, mécontente de son rôle.

Myisha Hines-Allen et Alyssa Thomas ont commencé à s’embrouiller, puis ce fut au tour de DeWanna Bonner et Sophie Cunningham de s’invectiver. Les quatre ont reçu une faute technique, tout comme Caitlin Clark, sanctionnée pour son geste sur Bonner dans l’action qui a déclenché la séquence.

Dès la reprise du jeu, sur la première offensive du Mercury, Alyssa Thomas a tenté d’enfoncer Myisha Hines-Allen, qui a répondu en poussant la leader de Phoenix. Déjà sanctionnée quelques instants plus tôt, l’intérieure d’Indiana a alors écopé d’une deuxième faute technique, synonyme d’expulsion.

La suite a été chaotique, entre les coups de sifflet, les contacts appuyés et même un coup de coude involontaire de Kahleah Copper sur Kelsey Mitchell. Indiana aurait pu perdre pied, notamment lorsque Phoenix est revenu à -13 à cinq minutes de la fin (74-61), mais Caitlin Clark, Monique Billings et Kelsey Mitchell ont su inscrire les paniers importants pour éviter une fin de match sous pression.

Le Fever s’impose finalement 86-77, et le Mercury aura l’occasion de prendre sa revanche dès mercredi, toujours à Indiana.