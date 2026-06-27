Caitlin Clark ménagée après un nouveau problème au dos

Caitlin Clark va devoir repasser par l’infirmerie. Déjà sortie en cours de match mercredi soir face au Mercury, la meneuse du Fever a été déclarée forfait pour la réception des Los Angeles Sparks, ce samedi, en raison d’une blessure au dos.

Une absence qui n’a rien de très surprenant, au vu de la fin de match compliquée vécue par la star d’Indiana face à Phoenix. Lors de cette défaite, Caitlin Clark avait quitté ses coéquipières en troisième quart-temps, visiblement gênée par un dos qui la perturbe depuis le début de saison.

Difficile de savoir précisément ce qui a réveillé la douleur, mais le match face au Mercury a clairement laissé des traces.

Le mach face à Phoenix a laissé des traces

Quelques minutes avant sa sortie, Caitlin Clark avait d’abord été au cœur de l’action la plus commentée de la rencontre. Au sol après un contact, elle avait vu Alyssa Thomas s’appuyer sur elle, le bras au niveau de la gorge, sans que les arbitres ne sifflent faute sur le moment. La WNBA a finalement requalifié l’action a posteriori en Flagrant II, avec un match de suspension pour l’intérieure du Mercury.

Dans la foulée, Caitlin Clark avait également chuté lourdement après une tentative à 3-points, en retombant sur le pied de Valériane Ayayi. Deux séquences rapprochées qui ont évidemment alimenté les inquiétudes autour de son état physique.

Après la prise de parole de la présidente Kelly Krauskopf, Stephanie White a elle aussi remercié la ligue pour avoir revu la faute d’Alyssa Thomas, tout en regrettant que les arbitres n’aient pas réagi en direct.

« Ce qui m’a le plus surpris, c’est que les arbitres ne l’aient pas vu en temps réel », a expliqué la coach du Fever. « Je pense que c’est une question de concentration visuelle, faute d’un meilleur terme. J’ai parfois l’impression que tous les arbitres ont les yeux rivés sur le ballon et que personne ne regarde le jeu. Quand une joueuse est au sol, il va forcément se passer quelque chose. J’ai donc été très déçue qu’ils ne l’aient pas vu en temps réel. »

Une semaine complète pour récupérer

Concernant Caitlin Clark, Stephanie White n’a pas donné de calendrier précis. Mais la coach d’Indiana a confirmé que sa meneuse allait être préservée, alors que le Fever va bénéficier d’une semaine complète sans match après la réception des Sparks.

« Elle va bien, mais elle ne jouera pas ce samedi », a-t-elle expliqué. « Je n’ai pas d’indication sur la durée de sa blessure. C’est évidemment un bon moment, puisqu’on va avoir toute la semaine prochaine pour nous. On va profiter de cette opportunité pour la soigner et lui permettre de retrouver la santé avant de revenir sur le parquet. Comme toujours, la santé à long terme et le bien-être restent les choses les plus importantes. »

Après Los Angeles, Indiana ne rejouera en effet que dimanche prochain, sur le parquet de Las Vegas. Une pause bienvenue pour Caitlin Clark, déjà contrainte de manquer plusieurs matchs cette saison.