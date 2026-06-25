Valériane Ayayi brille en sortie de banc et le Mercury se venge du Fever

Deux jours plus tôt, le Fever était venu à bout du Mercury dans un duel électrique. Ce mercredi, les deux formations se croisaient à nouveau, toujours à Indianapolis, et Phoenix avait forcément des envies de revanche.

Dans les premières minutes, la Française Noémie Brochant (12 points, 9 passes) ouvre son compteur avec un panier lointain. Caitlin Clark (19 points, 8 passes) lui répond immédiatement, elle aussi à 3-points. La meneuse du Fever est dans tous les bons coups de ce premier quart-temps. Elle réussit un deuxième tir primé avant de distiller deux passes décisives pour permettre à Indiana de créer un premier écart (27-20).

À la fin de ce premier acte, Myisha Hines-Allen prend le meilleur sur Valériane Ayayi (19 points, 5/8 au tir) et convertit un 2+1. La Française ne reste pas sans réponse et efface Kelsey Mitchell (30 points, 6 passes) au buzzer pour limiter l’écart (35-29). Une première séquence qui résume bien son match : juste, efficace et capable d’apporter immédiatement en sortie de banc.

Le Mercury continue sur sa lancée et passe un 8-0 dans la période suivante pour reprendre les commandes (46-44).

Les tensions du match précédent ne sont pas oubliées, à l’image de cette action où Alyssa Thomas plonge sur Caitlin Clark, finissant avec la main au niveau de la gorge de la joueuse du Fever tandis que son genou heurte l’aine. Une séquence, non sanctionnée par les arbitres, qui a déclenché la colère de Stephanie White après la rencontre.

Le dernier mot pour le Mercury

Avant la mi-temps, Kelsey Mitchell décoche une flèche à longue distance et le Fever mène d’une courte tête (55-53). En deuxième période, Indiana et Phoenix restent au coude-à-coude, les paniers s’enchaînant sans que l’une des deux équipes ne parvienne à se détacher.

Lorsque Myisha Hines-Allen réussit un « and one », Alyssa Thomas lui rend la pareille, servie par Noémie Brochant. Mais le Fever perd surtout Caitlin Clark, touchée au dos au milieu du troisième quart-temps.

Indiana est toujours en tête lorsque s’ouvre le dernier acte. Kelsey Mitchell sert Lexie Hull à 3-points, mais Phoenix efface immédiatement son retard grâce au duo Ayayi-Copper et passe devant (89-88). Très propre dans ses choix, Valériane Ayayi continue de peser par son adresse et son activité, donnant de précieuses minutes au Mercury au moment où chaque possession commence à compter.

À cinq minutes du terme, Phoenix ne mène que de trois points, mais Kelsey Mitchell remet les deux formations à égalité avec une nouvelle flèche à longue distance. Le « money-time » vire toutefois en faveur du Mercury, plus solide dans les dernières possessions.

Malgré les efforts d’Aliyah Boston et de Sophie Cunningham, le Fever est trop court sans Caitlin Clark et s’incline sur son parquet (111-109). Phoenix tient sa revanche, avec une contribution majeure de Valériane Ayayi.