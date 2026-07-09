Caitlin Clark revient, mais le Fever explose en défense à Los Angeles

Après deux semaines d’absence, Caitlin Clark effectuait son retour sur les parquets pour le déplacement du Fever à Los Angeles. Mais privée d’Aliyah Boston, Indiana n’a pas réussi à tenir la distance face à des Sparks beaucoup plus tranchantes offensivement.

La soirée avait pourtant bien commencé pour le Fever. Malgré deux premiers tirs manqués par Caitlin Clark, les visiteuses trouvaient rapidement du rythme, notamment grâce à Kelsey Mitchell, et l’écart atteignait vite les dix points (25-15). Mais Los Angeles a progressivement effacé son retard avec un 11-2 étalé entre la fin du premier quart-temps et le début du deuxième.

Dans le sillage de Nneka Ogwumike (24 points, 8 rebonds), les Sparks ont alors pris le contrôle. L’intérieure a enchaîné trois paniers, dont une flèche à longue distance, pour faire passer Los Angeles devant (36-34). Indiana, de son côté, commençait à accumuler les pertes de balle et à subir le rythme adverse. À la pause, les joueuses de Stephanie White étaient déjà menées 48-41.

Indiana dépassé en transition

Les Sparks ont enfoncé le clou dès la reprise. Si Caitlin Clark s’offrait un panier en pénétration, Erica Wheeler lui répondait immédiatement à 3-points. Sur la possession suivante, la star du Fever perdait son quatrième ballon de la partie, offrant un panier facile à Ariel Atkins en contre-attaque (55-43).

Malgré les efforts de Kelsey Mitchell (29 points, 9/18 au tir), Indiana n’a jamais vraiment retrouvé de stabilité. À chaque tentative de retour, Los Angeles répondait par son agressivité en transition ou son adresse extérieure. Dearica Hamby a notamment puni une nouvelle perte de balle pour donner 13 points d’avance aux Sparks (66-53).

Dans le dernier acte, le Fever a tenté de s’accrocher derrière des tirs primés de Damiris Dantas et Caitlin Clark. Mais le repli défensif d’Indiana est resté trop fragile, et les Sparks ont continué à obtenir des paniers faciles. Un 2+1 d’Erica Wheeler a ainsi repoussé les visiteuses à distance (91-77).

Limitée à 16 minutes, Caitlin Clark a terminé avec 9 points, 3 passes et 4 ballons perdus, sans pouvoir réellement peser sur la rencontre. En face, Los Angeles a profité d’une attaque équilibrée, avec cinq titulaires à 12 points ou plus, pour mettre fin à une série de trois défaites consécutives.

Au terme d’un match où il a perdu 17 ballons et encaissé 106 points, le Fever s’incline 106-92 sur le parquet des Sparks. Un retour manqué pour Caitlin Clark, mais surtout une nouvelle alerte défensive pour Indiana en l’absence d’Aliyah Boston.