Paige Bueckers gagne son superbe bras de fer face à Marina Mabrey

Ils étaient 20 996 spectateurs réunis au Centre Bell de Montréal pour assister à la rencontre entre le Tempo et les Wings. Une affluence record pour un match de saison régulière en WNBA, qui a servi d’écrin au duel de très haut niveau entre Paige Bueckers et Marina Mabrey, toutes les deux auteures de 34 points.

Avant de faire grimper son compteur, Paige Bueckers commence par servir ses partenaires, avec deux passes décisives pour Jessica Shepard (20 points, 17 rebonds). En face, Marina Mabrey donne immédiatement le ton derrière l’arc. Elle réussit un premier tir primé, puis un deuxième face à Bueckers, avant de dégainer depuis le logo en transition. L’ancienne joueuse du Sun efface ensuite Arike Ogunbowale pour signer un parfait 4/4 à 3-points et placer Toronto aux commandes (18-12).

Quand Mabrey fait mal de loin, Bueckers lui répond à mi-distance. La meneuse de Dallas débute ainsi la rencontre à 4/5 au tir, sans pouvoir empêcher son équipe de compter huit points de retard après dix minutes (33-25).

L’écart monte même à 13 unités au début du deuxième quart-temps. Les Texanes réduisent progressivement leur déficit, mais sans parvenir à revenir à hauteur. Malgré un panier de Paige Bueckers au buzzer, le Tempo conserve l’avantage à la pause grâce à son adresse extérieure (56-52).

Paige Bueckers prend le contrôle

Les Wings passent devant dès le retour des vestiaires, grâce à cinq points consécutifs d’Arike Ogunbowale, dont un panier avec la faute. Paige Bueckers enchaîne avec sa première réussite à longue distance, avant que les deux équipes ne se répondent derrière l’arc pendant plusieurs minutes.

Le troisième quart-temps se conclut par un panier primé au buzzer d’Odyssey Sims, mais Dallas reste mené d’une courte tête avant le dernier acte (85-84).

Alors qu’elle avait inscrit 32 points en trois quart-temps, Marina Mabrey est contenue dans les douze dernières minutes, avec seulement deux points. Paige Bueckers, elle, continue de peser sur le match, y compris à la création.

Après un panier d’Isabelle Harrison, elle trouve Alysha Clark derrière l’arc pour ramener Dallas à égalité. La vétérane profite ensuite d’une nouvelle passe de sa meneuse pour sanctionner à nouveau de loin et redonner l’avantage aux Wings (90-87).

Paige Bueckers dépasse alors la barre des 30 points, convertit un nouveau panier avec la faute, puis décale Arike Ogunbowale à 3-points pour offrir sept longueurs d’avance à Dallas (100-93).

Toronto ne parvient plus à suivre le rythme et multiplie les fautes pour tenter de ralentir son adversaire. Les Wings creusent l’écart sur la ligne des lancers pour s’imposer 108-95 et décrocher une quatrième victoire consécutive.