Team USA : JB Bickerstaff, Mark Daigneault et Mark Few épauleront Erik Spoelstra

Neuf mois après avoir été nommé sélectionneur de Team USA, en remplacement de Steve Kerr, Erik Spoelstra connaît désormais la composition de son staff.

D’après ESPN, l’entraîneur du Heat sera épaulé par J.B. Bickerstaff, Mark Daigneault et Mark Few, respectivement à la tête des Pistons, du Thunder et de Gonzaga, en NCAA.

Trois profils complémentaires pour accompagner Erik Spoelstra lors de la Coupe du monde 2027, organisée au Qatar, puis aux Jeux olympiques 2028, disputés à domicile, à Los Angeles.

J.B. Bickerstaff et Mark Daigneault découvriront pour leur part le travail en sélection. Le premier a relancé les Pistons depuis son arrivée à Detroit, tandis que le second s’est imposé comme l’un des meilleurs techniciens de NBA à la tête d’Oklahoma City.

Mark Few possède en revanche une solide expérience avec Team USA. L’entraîneur de Gonzaga avait notamment intégré le staff de Steve Kerr à partir de 2021, aux côtés d’un certain Erik Spoelstra.

Les deux hommes avaient ainsi participé ensemble aux campagnes américaines précédentes, avant que le technicien de Miami ne prenne la succession de Steve Kerr.

Un peu plus tôt dans l’année, « Coach Spo » reconnaissait ne pas encore penser à sa nouvelle mission. Celle-ci va désormais progressivement prendre forme.

Les États-Unis doivent encore valider leur qualification pour la Coupe du monde 2027. Leur campagne se poursuivra au mois d’août, avec des rencontres face au Chili puis à la Colombie.