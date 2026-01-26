Erik Spoelstra ne pense pas encore à Team USA

À un an de la Coupe du monde et deux ans des prochains Jeux olympiques, il est légitime de commencer à se demander à quoi ressemblera l’effectif américain pour cette double échéance, en Asie puis surtout aux États-Unis.

C’est Erik Spoelstra qui aura d’ailleurs la lourde tâche d’y assembler la meilleure équipe possible et, trois mois après avoir été nommé sélectionneur de Team USA, en remplacement de Steve Kerr, il admet ne pas s’être penché sur la question.

« Pour l’instant, il ne se passe pas grand-chose » a indiqué le coach du Heat. « Je suis resté en contact avec Grant Hill et Sean Ford, on s’est vus il y a probablement deux mois, mais c’était plutôt des discussions générales sur les échéances qui arrivent, le calendrier, à quoi tout ça ressemblera. »

Et d’ajouter : « On va sans doute se réunir cet été sur une période plus longue. Je ne sais pas si on fera quelque chose avec des joueurs, mais on se verra assurément. J’adore tout ce processus et évidemment qu’il y a des joueurs qui me viennent à l’esprit quand on les affronte, mais je ne me soucie pas de ça pour le moment. C’est vraiment le rôle de Grant et ce sera un effort de chacun, mais il y a encore beaucoup de temps pour ça. »

Si LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant ne devraient pas être de la partie au Mondial puis aux JO, on imagine que des joueurs déjà présents par le passé, tels Anthony Edwards, Jayson Tatum, Devin Booker ou Bam Adebayo, devraient se retrouver dans l’effectif. Idem pour quelques jeunes, comme Chet Holmgren, Amen Thompson, Jalen Duren ou Cooper Flagg.

Néanmoins, Erik Spoelstra assure que personne n’est encore venu lui en parler, en marge des matches de Miami.

« Il reste encore du temps, donc je n’ai pas vraiment eu la sensation que certains essayaient de pousser leur candidature » a-t-il confié. « Je n’ai pas encore discuté avec de potentiels candidats. »