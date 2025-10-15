Erik Spoelstra officiellement coach de Team USA : « L’honneur d’une vie »

Cette fois, c'est officiel ! Steve Kerr laisse sa place à Erik Spoelstra, qui va endosser le costume d'entraîneur principal de Team USA pour la Coupe du monde 2027 et les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Membre du staff de Team USA depuis 2023 et premier adjoint de Steve Kerr lors des JO de Paris 2024, le stratège du Heat va avoir du mal à redescendre de son petit nuage. Il faut dire qu'avoir l'opportunité de diriger la sélection de son pays ne se présente pas tous les jours. Sa nomination représente la récompense ultime d’une carrière brillante qui a débuté il y a trente ans, lorsqu'il a intégré le staff de Pat Riley à Miami en tant qu'analyste vidéo.

« C'est l'honneur d'une vie », a-t-il résumé à Associated Press. « Je suis vraiment reconnaissant de cette opportunité et de faire partie du programme USA Basketball. Les Jeux olympiques sont incroyables, peu importe où ils se déroulent, mais avoir la chance de les jouer sur son propre sol, c'est tout simplement remarquable ».

Sa joie est à la hauteur de la responsabilité qui l'attend, car après la Coupe du Monde au Qatar, ce sera donc à lui de maintenir les Américains au sommet sur leur sol en 2028, pour ce qui pourrait être l'un des plus grands tournois olympiques de l'histoire de la discipline au regard de la concurrence qui s'annonce.

Il faudra faire au moins aussi bien que ses prédécesseurs, Bob Knight et Lenny Wilkens, qui ont tous les deux décroché l'or, respectivement à Los Angeles en 1984 et à Atlanta en 1996.

Une pensée pour son mentor, Pat Riley

Erik Spoelstra aura également une pensée émue pour Pat Riley, son mentor, une icône du basket à Los Angeles, où il a œuvré d'abord en tant que joueur (de 1970 à 1976) puis coach principal (de 1981 à 1990).

« Quand on me l’a proposé, l’une des premières personnes à qui j’ai pensé, c’est Pat, car j'avais le sentiment qu'à un moment donné, il aurait dû être l'entraîneur principal du programme américain », a-t-il poursuivi. « Et puis, ma deuxième pensée a été : ‘Oh, ça va se passer à Los Angeles'. C'est incroyable, quel hasard ! C'est aussi une façon pour moi de lui rendre hommage, car ce sera à Los Angeles, où il a connu tant de succès. Rien de tout cela ne serait arrivé sans Pat, et je suis le bénéficiaire de cette opportunité. Si je n'avais pas fait partie du Heat et travaillé pour Pat pendant toutes ces années, cette opportunité avec Team USA ne se serait jamais présentée ».

L'aventure victorieuse à Paris lors de l'été 2024 a également joué dans sa décision, tant l'épopée des Américains et de leurs « Avengers » aura été exceptionnelle. Pour les joueurs comme pour le staff.

« Mes enfants en parlent encore aujourd'hui, ils se souviennent d'être à Paris et de célébrer les victoires lorsqu'on rentrait en bus. Quand on arrivait dans le hall de l'hôtel, toutes les familles étaient là pour nous acclamer et embrasser tous les joueurs et tout le staff. C'était vraiment inestimable. Et puis, pour terminer la soirée en beauté, on avait offert des glaces à nos enfants, c'était tout simplement incroyable » conclut ainsi Erik Spoelstra.