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Arturas Karnisovas engagé pour préparer le lancement de la NBA Europe

Publié le 13/07/2026 à 14:58 Twitter Facebook

NBA Europe – L’ancien dirigeant des Bulls a été recruté comme consultant par la NBA pour accompagner la création de sa future ligue européenne, attendue pour octobre 2027.

Arturas KarnisovasLe projet NBA Europe continue de prendre forme. Selon The Athletic, Adam Silver a ainsi recruté Arturas Karnisovas comme consultant afin d’accompagner la mise en place de la future compétition européenne.

L’ancien vice-président des Bulls devra conseiller le commissionner sur la gouvernance, les règles de jeu, le recrutement des joueurs et les passerelles à créer avec la NBA. Il servira également de lien avec la FIBA.

Le « Board of Governors » de la NBA doit examiner mardi une deuxième série d’offres déposées par de potentiels propriétaires. La ligue aurait reçu des propositions comprises entre 500 millions et un milliard de dollars dans chacune des douze villes ciblées, parmi lesquelles Paris, Lyon, Londres, Madrid, Barcelone, Berlin ou Istanbul.

Plus de vingt clubs de basket ou de football, dont plusieurs formations d’Euroleague, auraient manifesté leur intérêt. Le Real Madrid ferait partie des candidats, même si les obstacles restent nombreux entre la NBA et l’Euroleague.

La NBA poursuit d’ailleurs les discussions autour d’un éventuel rapprochement, alors que Mike James et d’autres plaident ainsi pour une synergie, plutôt qu’une concurrence frontale. Pour rappel, le format envisagé comprend seize équipes : douze franchises permanentes et quatre clubs qualifiés chaque saison.

Double médaillé de bronze olympique avec la Lituanie, Arturas Karnisovas avait auparavant travaillé à Denver, où il avait participé à l’arrivée de Nikola Jokic, avant de prendre les commandes sportives des Bulls en 2020. Sans grand succès puisqu’il a finalement pris la porte après six ans dans le ventre mou de la conférence Est…

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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