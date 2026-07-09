Mike James plaide pour une alliance entre la NBA et l’Euroleague

Sur la scène européenne, sa voix est l’une de celles qui comptent le plus. Convoqué par Team USA dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027, Mike James vient de prendre position sur un dossier brûlant pour le basket du Vieux Continent : l’arrivée programmée de NBA Europe.

Superstar de l’Euroleague, dont il est le meilleur marqueur de l’histoire, le meneur n’est pas opposé à l’arrivée de la NBA sur le marché européen. En revanche, il se montre réservé sur l’idée de créer une compétition séparée…

« J’aimerais qu’ils ne créent pas une ligue distincte, mais qu’ils s’associent d’une manière ou d’une autre avec la ligue déjà en place. Parce qu’ils ont de bonnes choses là-bas », explique-t-il à The Athletic.

Sa déclaration intervient alors que le projet avance à grands pas. L’intérêt pour cette nouvelle entité a ainsi dépassé les attentes de la NBA, avec des offres allant de 500 millions à plus d’un milliard de dollars. Plus de vingt clubs de basket et de football existants seraient concernés, dont plusieurs formations actuelles de l’Euroleague.

« Nous sommes extrêmement encouragés par les offres finales reçues pour les franchises permanentes de cette nouvelle ligue soutenue par la NBA et la FIBA. Cela reflète l’intérêt et l’élan autour de ce projet. Ce sera le plus gros afflux de capitaux que le basket européen ait jamais connu », s’est réjoui Mark Tatum, le n°2 de la NBA.

« L’Euroleague propose un très bon produit »

Après 14 ans passés en Europe, Mike James voit les choses sous un autre angle. Selon lui, la NBA aurait tout intérêt à partir de ce qui existe déjà, plutôt que de créer une compétition de toutes pièces. Tout simplement parce que « l’Euroleague propose un très bon produit actuellement », même si « elle a évidemment besoin d’améliorations ».

Figure de Monaco ces dernières années, aujourd’hui « free agent », Mike James identifie plusieurs domaines dans lesquels le basket européen pourrait profiter de l’expertise de la NBA : le marketing, le merchandising, les droits télévisés ou encore les revenus des clubs. Mais sans forcément lancer une nouvelle ligue, qui risquerait selon lui de passer à côté de ce qui fait la force du basket européen : l’attachement historique des supporters à leurs clubs.

« Ils grandissent avec ces équipes toute leur vie et ils les adorent. Donc, on peut créer une NBA Europe avec de nouvelles équipes, mais si les grands clubs n’en font pas partie, les fans continueront de suivre les plus grands clubs et les équipes qu’ils aiment depuis qu’ils ont 10 ans », prévient-il.

Avant de conclure : « Une nouvelle ligue serait sympa, certaines personnes s’y intéresseraient, mais on n’aurait pas les fans passionnés actuels. C’est pourquoi j’aimerais qu’elles s’associent d’une manière ou d’une autre ».