La NBA Europe se félicite d’enchères à plus d’un milliard de dollars

La NBA Europe n’existe pas encore, mais le processus d’enchères pour y participer touche à sa fin. Et selon ESPN, la NBA a reçu des offres de plus de 20 groupes candidats, dont pas mal de grands clubs de football, pour intégrer sa future ligue européenne, dont le lancement est toujours prévu pour octobre 2027.

Le processus, ouvert en février, concernait douze marchés ciblés : Londres, Paris, Madrid, Berlin, Munich, Milan, Rome, Istanbul, Barcelone, Manchester, Lyon et Athènes.

D’après Sports Business Journal, plusieurs offres auraient même dépassé le milliard de dollars, alors que la NBA visait initialement une fourchette comprise entre 500 millions et un milliard !

« Nous sommes extrêmement encouragés par les offres finales reçues pour les franchises permanentes de cette nouvelle ligue soutenue par la NBA et la FIBA », a réagi Mark Tatum, le n°2 de la NBA. « Cela reflète l’intérêt et l’élan autour de ce projet. Ce sera le plus gros afflux de capitaux que le basket européen ait jamais connu. »

Le Real Madrid, l’ASVEL et Fenerbahçe ?

La future compétition doit démarrer avec 16 équipes : 12 franchises permanentes et quatre places « ouvertes », accessibles par le sportif. L’idée serait de permettre à des clubs européens de se qualifier via un tournoi réunissant des champions nationaux, ou par la Basketball Champions League de la FIBA.

Le format comprendrait une saison régulière en aller-retour et des playoffs, jusqu’à des NBA Europe Finals.

Reste maintenant à savoir qui embarquera dans le projet. Plusieurs clubs d’Euroleague auraient déposé un dossier, dont le Real Madrid, l’ASVEL ou Fenerbahçe. Une situation délicate, puisque plusieurs poids lourds européens ont déjà prolongé leur engagement avec l’EuroLeague pour dix ans, même si des clauses de sortie existeraient.

La NBA et la FIBA doivent désormais examiner les candidatures, avec des annonces attendues progressivement. Selon ESPN, le modèle économique prévoit que les franchises puissent atteindre l’équilibre dès leur troisième saison. Sur dix ans, la NBA anticipe même plus de 10 milliards de dollars injectés dans l’écosystème du basket européen, entre ventes de franchises, droits TV, billetterie, sponsoring et merchandising…