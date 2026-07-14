Christian Braun : « Je sais que je vais rebondir »

Après une saison gâchée par une blessure à la cheville, Christian Braun assure que le plus dur est désormais derrière lui.

Signataire, il y a un an, d’un contrat de 125 millions de dollars sur cinq ans, l’arrière des Nuggets profite de son été pour poursuivre sa rééducation au Kansas. Malgré les 38 rencontres manquées et les rumeurs qui entourent son avenir à Denver, sa confiance reste intacte.

« Ça va aller et je sais que je vais m’en sortir. C’est derrière moi », assure-t-il. « Toute la saison s’est déroulée comme ça, et c’était la première fois que je traversais autant de problèmes physiques. »

Pour tourner la page, Christian Braun est retourné chez lui, dans un environnement qu’il connaît parfaitement, afin de boucler sa convalescence.

« Je suis rentré au Kansas pour poursuivre ma rééducation. On travaille énormément sur ma cheville pour qu’elle retrouve toutes ses capacités », explique-t-il. « Le plus important est de retrouver une pleine santé. Ensuite, tout le reste se remettra en place. »

« Parfois, ça fait du bien de prendre un coup »

Plutôt que de considérer cette blessure comme un frein durable, Christian Braun veut en faire un moteur pour la suite de sa carrière.

« Parfois, ça fait du bien de prendre un coup en pleine face. C’est utile de connaître un contretemps comme celui-là », estime-t-il. « Je suis très motivé à l’idée de travailler cet été. Il faut simplement s’occuper sérieusement de cette cheville. Je sais que je vais rebondir et je sais quel joueur je suis. »

L’ancien de Kansas étend cet optimisme à l’ensemble des Nuggets, eux aussi lourdement touchés par les blessures la saison dernière. Le quintette formé par Nikola Jokic, Aaron Gordon, Christian Braun, Cameron Johnson et Peyton Watson a ainsi cumulé 159 matches d’absence.

« Si vous connaissez notre équipe, vous savez qu’elle est résiliente », poursuit-il. « Notre effectif a été construit pour jouer le titre. On a hâte de retrouver la compétition et, surtout, d’être en bonne santé. »

Reste néanmoins à savoir si Christian Braun participera à cette nouvelle tentative avec Denver. Son nom est apparu dans plusieurs rumeurs de transfert, alors que les Nuggets n’ont pas encore réalisé de mouvement majeur pendant cette « free agency ».

Christian Braun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 76 15:32 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7 2023-24 DEN 82 20:11 46.0 38.4 69.4 1.0 2.8 3.7 1.6 1.7 0.5 0.7 0.4 7.3 2024-25 DEN 79 33:52 58.0 39.7 82.7 1.2 3.9 5.2 2.6 2.2 1.1 1.0 0.5 15.4 2025-26 DEN 44 31:48 51.9 30.1 78.2 1.4 3.4 4.8 2.7 2.3 0.7 1.0 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.