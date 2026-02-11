Christian Braun toujours freiné par sa cheville

Les fans des Nuggets vont devoir patienter avant de revoir Christian Braun martyriser les cercles. Alors que l’arrière de Denver vient de signer l’une des meilleures performances au « scoring » de sa saison face aux Cavs, il n’est toujours pas à 100% de ses moyens.

« C’est mieux que la première fois. Mais il y a des jours avec et des jours sans. Certains jours, ça va. D’autres jours, ça ne va pas. Mais il faut juste continuer à progresser. Et je pense qu’avec le temps, on peut voir une évolution. Donc, c’est suffisant pour être sur le terrain, et c’est tout ce que je peux demander », affiche l’arrière.

Celui-ci, touché à la cheville, avait manqué environ six semaines de compétition fin 2025. Revenu début janvier, il avait eu beaucoup de mal à se remettre dans le rythme (2.7 points de moyenne en trois titularisations). Les Nuggets avaient préféré le renvoyer à l’infirmerie pour quasiment un mois supplémentaire.

« La première fois que je suis revenu, je n’étais pas prêt sur beaucoup d’aspects. Ma cheville n’était pas assez explosive. Et pour mon style de jeu, pour ma façon de jouer et pour les joueurs que je dois marquer, on a besoin que cette cheville soit explosive. Et ce n’était pas le cas la première fois. Ce n’est pas encore tout à fait assez explosif, mais c’est bien mieux que la première fois », compare le joueur de 24 ans.

Nikola Jokic remarque ses hésitations

Signe de sa meilleure forme, face aux Cavs plus tôt dans la semaine, il a terminé avec 20 points (7/13 aux tirs dont 4/8 à 3-points et 5 rebonds). Avec beaucoup de tirs faciles sous le cercle, sans avoir à « exploser » vers le panier, grâce à de bonnes transmissions de la paire Nikola Jokic – Jamal Murray.

« Les gens vont forcément dire (que je vais mieux) parce que c’est mon meilleur match au scoring. Mais ce n’est pas là que j’ai eu les meilleures sensations. Ça va simplement continuer de s’améliorer. Je dois être rigoureux avec ma rééducation et continuer à progresser », poursuit Christian Braun, qui s’est par exemple senti encore mieux lors du déplacement à Detroit, une semaine plus tôt.

À l’issue de ce match perdu face aux Cavs, Nikola Jokic lui-même remarque le phénomène. Son coéquipier est toujours capable de rentrer des tirs importants. Mais « il hésite encore un peu, il n’y va pas avec la pleine confiance qu’il a d’habitude […] Il n’est pas encore à pleine vitesse. »

Sans doute que la pause liée au All-Star Game va lui permettre de récupérer un peu plus. En attendant, l’arrière savoure son retour au parquet. Cette absence ? « J’ai détesté ça. Et je pense que c’est en partie pour ça que je voulais revenir si vite. Les gars jouent vraiment dur et se battent chaque soir. Et ils ont fait un super, super boulot. Je voulais être de retour avec eux. […]. Et je veux être là pour les aider », termine Christian Braun.

Christian Braun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 76 15:32 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7 2023-24 DEN 82 20:11 46.0 38.4 69.4 1.0 2.8 3.7 1.6 1.7 0.5 0.7 0.4 7.3 2024-25 DEN 79 33:52 58.0 39.7 82.7 1.2 3.9 5.2 2.6 2.2 1.1 1.0 0.5 15.4 2025-26 DEN 18 29:50 46.5 25.0 76.2 1.6 2.6 4.2 2.6 2.2 0.6 1.1 0.4 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.