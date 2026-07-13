Les Hornets veulent garder Brandon Miller « pendant très, très longtemps »

Depuis quelques jours, les joueurs sélectionnés lors de la Draft 2023 peuvent négocier une prolongation de contrat, à un an de la fin de leur bail rookie. Victor Wembanyama, premier choix de cette cuvée, a rapidement trouvé un accord avec les Spurs. Sélectionné juste derrière lui, Brandon Miller pourrait à son tour être récompensé.

C’est en tout cas la volonté affichée par Jeff Peterson, le président des Hornets, qui a déjà entamé les discussions avec le joueur et son entourage.

« J’ai eu des discussions avec Brandon et ses représentants. Ils savent que nous voulons que Brandon reste ici pendant très, très longtemps », explique le dirigeant depuis la Summer League de Las Vegas.

Malgré une saison perturbée par les pépins physiques, Brandon Miller a franchi un nouveau cap sur le plan individuel, avec près de 20 points, 5 rebonds et 3 passes de moyenne, à 38% de réussite à 3-points, en une soixantaine de rencontres.

À seulement 23 ans, l’ailier incarne désormais, avec Kon Knueppel, le présent et surtout l’avenir de Charlotte. Une responsabilité encore plus importante depuis le transfert de LaMelo Ball, qui a définitivement rebattu les cartes au sein de la franchise.

Une prolongation de cinq ans apparaît donc comme l’issue la plus logique pour les deux camps. Avant de bâtir durablement autour de lui, les Hornets espèrent toutefois que Brandon Miller retrouvera la pleine possession de ses moyens, après une saison marquée par une blessure à l’épaule.

« Je suis très, très satisfait de la manière dont il gère sa rééducation », poursuit Jeff Peterson. « Il est constamment à la salle. Il sait qu’il doit continuer à travailler sur son physique et à se renforcer, donc il a vraiment pris ça très à cœur. »

Une implication qui conforte Charlotte dans sa volonté de faire de Brandon Miller l’un des piliers de son futur.

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32:12 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34:13 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0 2025-26 CHA 65 30:17 43.5 38.3 89.2 1.1 3.8 4.9 3.3 2.8 1.0 2.5 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.