Brandon Miller opéré de l’épaule

Connu pour sa fragilité physique, Brandon Miller s’était blessé dès le mois d’octobre dernier, étant victime d’une subluxation de l’épaule gauche (une luxation partielle de l’articulation).

Il avait alors raté un peu plus de trois semaines de compétition, soit une dizaine de matchs, et à son retour, il jouait avec une attelle qu’il n’aura finalement pas quittée jusqu’à la fin de la campagne.

D’abord gêné par cette protection, cela n’a finalement pas empêché l’arrière de produire de belles choses avec Charlotte : 20.2 points, 4.9 rebonds, 3.3 passes et 1 interception de moyenne, à 44% au shoot (dont 38% à 3-points). Au sein d’une équipe passée tout près de retrouver les playoffs, dix ans après sa dernière participation.

Pour autant, Brandon Miller profite maintenant de l’intersaison pour se soigner complètement, les Hornets annonçant qu’il a subi une opération pour corriger l’instabilité de l’épaule gauche. Pour l’heure, aucune date de retour n’a été communiquée, mais il devrait être rétabli pour le début du prochain exercice, en octobre.

À voir, entre-temps, si ses dirigeants décideront de lui offrir un nouveau contrat, puisque le 2e choix de la Draft 2023 va pouvoir prolonger dès cet été. Comme tous les joueurs de sa cuvée, parmi lesquels… Victor Wembanyama.

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32:12 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34:13 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0 2025-26 CHA 65 30:17 43.5 38.3 89.2 1.1 3.8 4.9 3.3 2.8 1.0 2.5 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.