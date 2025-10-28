Pour Brandon Miller, la poisse continue

Brandon Miller ne s'en sort décidément pas. Limité à 27 matchs la saison dernière à cause d'une blessure à un poignet, l'ailier des Hornets va manquer son deuxième match de rang la nuit prochaine à Miami. L'intéressé souffre d'une subluxation de l'épaule, une luxation partielle de l'articulation. Charlotte a annoncé que le joueur serait réexaminé mercredi au retour de l'équipe en Caroline du Nord.

Brandon Miller s'est blessé en défendant sur Quentin Grimes lors du deuxième quart-temps samedi dernier contre Philadelphie, avant de rejoindre immédiatement les vestiaires. L'inquiétude était de mise du côté des Hornets, mais le scénario d'un intervention chirurgicale semble écarté pour le moment.

Dans l'attente d'un deuxième avis médical

Sauf que le contact sur l'action est minimal et que « l'insider » Chris Haynes annonce que Brandon Miller va demander un deuxième avis médical sur sa blessure, ce qui n'est jamais très bon signe…

Cette absence de Brandon Miller est un nouveau coup dur, alors que les Hornets réalisent un bon début de saison avec deux larges victoires contre les Nets et les Wizards pour une défaite in extremis chez les Sixers.

Sans lui, l'entraîneur Charles Lee devrait s'appuyer notamment sur le rookie Kon Knueppel, qui a joué 35 minutes dimanche. L'ancien coéquipier de Cooper Flagg à Duke réalise des débuts probants en NBA, avec un superbe 11/19 à 3-points en trois matchs (15 points, 4.7 rebonds, 1.3 passe).

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0 2025-26 CHA 2 20 40.0 18.2 70.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.5 0.0 1.5 0.5 14.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.