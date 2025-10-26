Inquiétude pour l’épaule de Brandon Miller

Outre leur défaite cruelle dans les dernières secondes face aux Sixers, les Hornets ont également perdu Brandon Miller au cours de la rencontre. En tout début de deuxième quart-temps, le jeune ailier s’est visiblement blessé lors d’une lutte pourtant anodine au rebond avec Quentin Grimes… Au ralenti, on s'aperçoit qu'il se blesse quelques secondes auparavant sur une glissade en défense. Pour se rééquilibrer, il tend son bras gauche, et ensuite, il le colle sur son flanc.

Au moment du temps-mort, il a regagné directement les vestiaires et n’est plus réapparu sur le parquet. La franchise a rapidement évoqué une simple « douleur à l’épaule gauche ». Auteur de 25 points lors de la victoire inaugurale contre Brooklyn, il n’a inscrit que 4 points en 9 minutes face à Philadelphie avant de quitter ses coéquipiers.

Une nouvelle blessure serait un gros coup dur pour Charlotte. Au-delà d’être le meilleur scoreur de l’équipe, Brandon Miller sort d’une saison 2024/25 déjà tronquée par une blessure au poignet droit, qui l’avait écarté des parquets dès janvier, après seulement 27 rencontres (21.0 points, 4.9 rebonds et 3.6 passes de moyenne).

Brandon Miller left the game after this box out, seemed to be holding his arm in a lot of pain. https://t.co/2IBZfC6KD4 pic.twitter.com/iNnVovajh2 — SM Highlights (@SMHighlights1) October 26, 2025

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0 2025-26 CHA 2 20 40.0 18.2 70.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.5 0.0 1.5 0.5 14.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.