Quentin Grimes délivre les Sixers face aux Hornets

Deux matches, deux victoires à l'arraché ! Pour l'instant, on ne s'ennuie pas avec les Sixers qui, après leur succès à Boston, s'imposent 125-121 face aux Hornets. Pour sa première à domicile, Philadelphie a encore dû s’employer jusqu’au bout et c'est Quentin Grimes qui boucle une “remontada” qui a mis le feu à la salle.

Avant cela, le public s'était déjà bien chauffé la voix dès l'entame avec un VJ Edgecombe très actif en défense, et un Joel Embiid agressif. À leurs côtés, Tyrese Maxey est tout simplement en feu (4/5 à 3-points), et malgré les exploits de LaMelo Ball, les Sixers ont sept points d'avance après 12 minutes (36-29).

Alors que Philly prend jusqu'à 10 points d'avance, coup dur pour Brandon Miller, touché à l'épaule sur une prise de position anodine au rebond. Le rookie Sion James le remplace, et on ne voit que lui ! Comme les Sixers n'arrivent plus à jouer simple, les Hornets en profitent avec leurs rookies.

C'est d'abord Ryan Kalkbrenner qui dunke, puis Kon Knueppel qui marque à mi-distance pour égaliser (58-58). Quentin Grimes stoppe l'hémorragie pour permettre aux Sixers de conserver une courte avance à la pause (61-58).

Le gros chantier d'Andre Drummond

Sans Dominick Barlow, coupé au coude, les Sixers reviennent sur le terrain avec les mêmes lacunes. Limité à 20 minutes par match, Joel Embiid sort très rapidement, et le collectif s’est effondré. Balles perdues, maladresses, défense friable… Les Hornets ont profité de chaque erreur pour s'échapper, et c'est Miles Bridges qui fait la différence à 3-points, comme à la création. Nick Nurse multiplie les expériences, mais ça ne change rien et LaMelo Ball assomme les Sixers pour donner 10 points d’avance avant le dernier acte (96-86).

Moment choisi par Justin Edwards pour sortir de sa boîte avec trois tirs primés consécutifs. À ses côtés, Andre Drummond fait un gros chantier au rebond offensif, et les Sixers entament leur folle remontée.

Après un dunk de Ryan Kalkbrenner, les Sixers passent un 8-0 pour reprendre enfin les commandes (117-116). Il reste deux minutes à jouer. À la baguette, Maxey est parfait, et c'est lui qui décale Quentin Grimes, seul à 45°, pour planter le 3-points de la délivrance (122-119).

Il reste 15 secondes à jouer, et les Hornets vont se précipiter sur leur dernière attaque. Derrière, Andre Drummond puis Tyrese Maxey valident la victoire des Sixers aux lancers-francs (125-121). Après deux rencontres, Philly fait partie du club fermé des six formations encore invaincues.

Ce qu'il faut retenir

– Joel Embiid très limité. Auteur de 20 points en 20 minutes, Joel Embiid est à 20% de ses moyens. Même s'il y a un peu de mieux en termes de mobilité, il n'a aucune impulsion dans les jambes et il se contente de lever les bras au rebond. Heureusement, Andre Drummond compense.

– Brandon Miller déjà au tapis. Après 27 matches joués la saison passée, Brandon Miller est déjà de retour à l'infirmerie. L'arrière-ailier des Hornets s'est blessé tout seul à l'épaule sur une glissade en défense où on le voit étendre son bras gauche. Ensuite, il va au rebond, et c'est là qu'il fait signe à son banc qu'il est touché.

– Trou d'air. Comme face aux Celtics, les Sixers ont connu un gros trou d'air au retour des vestiaires. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont encore parvenus à s'en sortir, et ça donne des matches sympas à regarder. Le public n'avait pas vibré comme ça depuis bien longtemps.