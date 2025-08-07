Tyrese Maxey : « Le plus important sera d’être tous ensemble sur le terrain »

Après leur dernière saison cauchemar, les Sixers feront partie des équipes à suivre en 2025/26, ne manquant pas d'être revanchards au sein de cette conférence Est qui semble particulièrement ouverte. Reste que leur réussite dépendra grandement des états de santé de Joel Embiid et Paul George, d'ailleurs pas au mieux durant l'intersaison.

Une instabilité qui obligera les jeunes, comme le rookie VJ Edgecombe, le sophomore Jared McCain et surtout le All-Star Tyrese Maxey, à élever leur niveau de jeu, tandis que Philadelphie naviguera au gré des pépins physiques de son duo star.

« Le plus important sera d'être tous ensemble sur le terrain, en bonne santé, à pouvoir construire une vraie continuité, car tu ne peux rien faire si on n'est pas tous réunis sur le terrain, à avancer dans la même direction » analyse logiquement Maxey, dans les colonnes de Clutch-Points. « Voilà mon principal objectif et ce sur quoi je vais vraiment devoir me concentrer : aider à construire une bonne alchimie et faire en sorte que l'équipe aille dans la même direction. Après ça, on pourra vraiment se soucier de notre dose de talent. »

Un jeune joueur déjà bien « challengé » et expérimenté

Désireux de gagner, comme il le faisait déjà savoir il y a quelques jours, Tyrese Maxey aura évidemment à coeur d'oublier cette campagne 2024/25 où, malgré ses meilleurs chiffres en carrière (26.3 points, 6.1 passes, 3.8 rebonds et 1.8 interception), rien n'est allé dans son sens ni dans celui des Sixers.

« C'était vraiment difficile, car j'ai toujours joué dans des équipes victorieuses et c'était la première fois que je connaissais une telle saison » admet justement celui qui a dû s'arrêter prématurément, à cause de son doigt. « Mais ça m'a fait grandir en tant qu'homme et ça m'a fait devenir meilleur. Vers le milieu de la saison, quand j'ai compris que ça allait se passer comme ça et que ce serait différent de d'habitude, j'ai eu la sensation de vraiment mieux jouer. Avant de me fracturer le doigt, je pense même que j'étais sur l'un des meilleurs rythmes de ma carrière. J'avais de bonnes stats et on gagnait quelques matchs. Mais je pense que ça m'a surtout apporté quelque chose en plus au niveau du leadership. J'ai appris à parler aux autres, à les préparer pour les matchs et à les aider à garder la tête froide. C'est quelque chose que je vais garder. »

Sur le plan du leadership, Tyrese Maxey entend d'ailleurs renforcer son influence et se faire davantage entendre dans le vestiaire de Philadelphie.

« J'ai clairement accepté ce rôle » livre-t-il, concernant cette étiquette de jeune vétéran qu'il possède déjà, à seulement… 24 ans. « Et franchement, c'est super. J'ai la chance d'avoir encore quelques vétérans présents autour de moi, mais aussi des jeunes un peu plus proches de mon âge, que je peux en quelque sorte pousser et aider à s'améliorer. Donc ça va être fun et je pense que je vais faire une très bonne saison, prendre du plaisir. »

Confiant, Tyrese Maxey n'a pas non plus manqué de se mettre au boulot durant l'été, de manière à continuer sa progression après être passé de 8 à 26.3 points de moyenne en l'espace de cinq ans.

« J'ai bossé sur pas mal de choses, comme sur mon jeu au poste et sur des manières de ralentir le jeu pour mieux créer pour les autres, mais je pense que je dois réussir à mieux contrôler le rythme, à mieux maîtriser les 48 minutes d'un match avec et sans ballon, ou même quand je suis sur le banc et que j'aide mes coéquipiers. C'est vraiment un cap que je veux franchir » prévient le MIP 2024.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.5 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 ☆ PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHL 52 38 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.