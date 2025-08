Tyrese Maxey : « Je sais ce que je veux, et je veux gagner »

Les derniers jours ont été animés pour Tyrese Maxey, qui a laissé son ensemble des Sixers pour endosser la tunique de Robin des Bois. Son objectif, collecter des fonds pour les redistribuer notamment sous forme de bourses d'études aux lycéens de terminale.

Jeudi, le meneur de Philly a ainsi organisé une soirée avec sa fondation, à Philadelphie, pour essayer de réunir le plus grand nombre de donateurs. Il y a également eu un tournoi de golf de célébrités hier, et l'opération va se terminer par un camp de basket à destination des plus jeunes ce samedi, afin de transmettre sa passion et son savoir.

Une saison à oublier

Eh oui, avec cinq saisons à son actif, Tyrese Maxey est déjà un joueur confirmé de la NBA et bien plus qu'un simple lieutenant pour la paire George-Embiid.

L'acte I du trio a tourné au fiasco la saison dernière, avec les fins de saisons prématurées de Joel Embiid (genou), Paul George (aine, doigt et genou), puis de la sienne, à cause d'une blessure à un tendon du doigt.

Le joueur est donc brièvement revenu sur cette fin d'exercice douloureuse, qu'il espère ne plus avoir à revivre.

« Ce n'était vraiment pas génial. Je suis quelqu'un qui adore jouer au basket, qui adore être sur le terrain, me battre avec mes coéquipiers. Mais ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris la patience, et aussi appris que je ne veux plus me retrouver dans cette situation. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que cela ne se reproduise pas », a-t-il déclaré.

Un rôle important à tenir

Depuis ses débuts, et peut-être encore plus cette saison lorsqu'il a dû tenir la barque à bout de bras dans des conditions très difficiles, sans Paul George ni Joel Embiid à ses côtés, Tyrese Maxey a dû tenir le rôle de leader.

Les retours de Paul George et Joel Embiid ne vont pas le museler pour autant. Au contraire, sa capacité à les challenger, dans le leadership et dans le jeu, constituera l'une des forces de ce trio.

« C'est le rôle que je me suis en quelque sorte attribué dans cette organisation, celui de leader, donc qu'ils soient en bonne santé ou non, je dois rester le même », a-t-il poursuivi. « Bien sûr, nous avons besoin d'eux. Nous voulons qu'ils soient là, qu'ils soient en bonne santé et prêts à jouer ».

Au-delà de son leadership, qu'il devra encore développer, le meneur sera surtout guidé par sa soif de vaincre, après trois saisons de suite terminées en demi-finale de conférence, et ce dernier exercice catastrophique, bouclé à la treizième place.

« Je suis maintenant à un stade de ma carrière où, à l'aube de ma sixième année, je suis à l'aise avec qui je suis. Je suis à l'aise avec ce que j'apporte, et je suis extrêmement à l'aise pour m'exprimer et dire ce que j'aime et ce que je veux, et je veux gagner ».

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.5 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 ☆ PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHL 52 38 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.