Joel Embiid absent de la reprise ?

Quarante-cinq matchs en 2023-2024, 19 en 2024-2025… La carrière de Joel Embiid s'enlise à cause de ses nombreuses blessures. Son genou gauche opéré une deuxième fois en avril dernier fait planer le doute sur sa capacité à revenir à son meilleur niveau, alors que le pivot camerounais a dû composer avec l'inflammation et les douleurs toute la saison passée. Et selon ClutchPoints, les soucis ne sont pas encore derrière lui. Le média assure selon plusieurs sources qu'Embiid “peine à retrouver le terrain” durant cette intersaison, au point de mettre en péril sa présence en pleine forme à la reprise des Sixers.

Nos confrères évoquent les réflexions de plusieurs dirigeants de la Conférence Est rencontrés durant la Summer League de Las Vegas. Tous confirment des “retours mitigés” de la part de la franchise de Philadelphie sur l'état de forme du MVP 2023. Un de ces dirigeants va jusqu'à assurer que les Sixers “regrettent leur décision d'avoir prolongé son contrat en 2024“. Un mot revient quant à la santé de Joel Embiid cet été : “mauvaise“. “L'inquiétude grandit sur le fait qu'il ne sera pas prêt pour le début du camp d’entraînement” fin septembre insiste ClutchPoints.

Embiid très incertain, George déjà absent…

“Quand vous avez une deuxième opération pour tenter de solutionner le problème initial, et que vous continuez de devoir repousser votre retour avec des complications, ce n'est jamais un bon signe” indique un membre d'un staff médical d'une franchise. “Peu de joueurs ont été capables de revenir d'opérations multiples et de blessures à une seule partie du corps, ce que Joel essaie d'accomplir. La réalité, c'est que le mal est fait et que personne ne peut dire s'il est réparable ou pas.”

Philadelphie par la voix du GM Daryl Morey avait tenté de se montrer rassurant en juillet, en expliquant attendre Joel Embiid et Paul George pour le training camp. Depuis, George est repassé par la case opération suite à une blessure à son genou durant l'intersaison et pourrait manquer non seulement la pré-saison mais aussi possiblement le début de la saison régulière. Quant à Embiid, son avenir reste entouré d'un flou persistant. Et pas franchement rassurant pour les Sixers, qui restent sur une année noire conclue par 24 petites victoires.