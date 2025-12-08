Son épaule bandée, Brandon Miller a du mal à se lancer

Il a au moins eu le mérite de suivre son ballon. Sur la première possession de son match face aux Nuggets, Brandon Miller a hérité d’un tir grand ouvert derrière l’arc. Un tir beaucoup trop court, mais l’ailier des Hornets a pu capter son propre rebond pour servir Miles Bridges sous le cercle.

Beaucoup d’autres ratés allaient suivre pour le joueur de 23 ans, qui a certes, inscrit 17 points, mais sur un ratio très médiocre à 5/19 aux tirs (dont 4/10 de loin). Avec 5 rebonds, 5 passes et autant de ballons perdus. On en vient logiquement à se demander si son épaule est toujours une source de gêne chez lui.

« Je me sens bien. L’attelle à l’épaule ne va pas être retirée, je vais probablement la garder toute la saison. Je suis juste content d’être de retour », affiche-t-il à la sortie du match, son épaule gauche bandée donc, sujette à une subluxation en octobre qui avait privé le joueur de compétition pour plusieurs semaines.

« Il faut s’assurer que le bras ne s’étire pas trop. Donc avoir cette protection supplémentaire est bénéfique pour moi sur le long terme », dit encore le second choix de la Draft 2023 qui fait le yo-yo dans ses performances.

Auteur de 27 points (10/19 aux tirs) face aux Bulls fin novembre, il avait enchaîné avec un match totalement raté à 7 points à 1/13 aux tirs le lendemain face aux Raptors. Précédemment, il avait été privé de « back-to-back », preuve que les Hornets tentent de rester prudents avec lui.

Ses plus bas niveaux d’adresse

« Il faut garder le processus et la vision à long terme en tête dans ces moments-là. On veut gagner ce match, chaque match, vraiment. Ces deux gars aident à le faire, mais on a aussi une bonne profondeur d’effectif », justifiait récemment Charles Lee, en incluant le traitement réservé à LaMelo Ball.

Le coach en profitait pour rappeler l’importance de pouvoir disposer d’un « joueur du calibre de Brandon » qui, avec « son talent, ses qualités athlétiques et sa taille », aide les Hornets « un peu partout », notamment en défense. « Et offensivement, il nous apporte une autre arme quand on joue vite, qu’on cherche à faire circuler le ballon, ou grâce à sa capacité à pénétrer dans la raquette et à faire le jeu, son QI basket. »

Sauf que l’adresse n’est pas au rendez-vous. Après huit rencontres, il tourne à 16.4 points de moyenne à seulement 36.7% aux tirs, dont 28.6% de loin. Ses plus bas niveaux d’adresse depuis ses débuts. Son niveau de jeu actuel ?

« Je pense que les choses se passent bien. Je ne viens pas ici pour parler de mon jeu chaque soir. Non, je suis d’abord un joueur d’équipe. Il ne s’agit jamais de moi, mais toujours de l’équipe et des victoires qu’on apporte à la ville de Charlotte. C’est dommage qu’on n’ait pas pu décrocher cette victoire ce soir, mais il faut penser au prochain match et venir avec l’état d’esprit de jouer au plus haut niveau », termine-t-il.

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32:12 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34:13 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0 2025-26 CHA 7 25:43 38.6 26.4 81.5 0.3 1.9 2.1 2.9 2.1 0.7 1.9 1.1 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.