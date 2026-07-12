Davion Mitchell prépare déjà son association avec Giannis Antetokounmpo en Grèce

Dans une dizaine de jours, Davion Mitchell prendra la direction de la Grèce. Un voyage pour retrouver Giannis Antetokounmpo, son nouveau coéquipier à Miami, afin de commencer à travailler leur association.

Les deux hommes se connaissaient déjà pour avoir partagé les mêmes agents par le passé, mais le meneur du Heat n’a pas tardé à prendre contact avec le double MVP après son arrivée en Floride.

« Dès que j’ai appris le transfert, j’ai récupéré son numéro et je lui ai envoyé un message », raconte-t-il. « Je lui ai expliqué que je voulais vraiment travailler avec lui pour développer notre alchimie. Il m’a demandé si j’allais parfois en Europe. Je lui ai répondu que je devais justement y aller, puis il m’a proposé de venir en Grèce. Donc je vais aller là-bas, on va s’entraîner ensemble et ce sera très sympa. »

Appelé à être le meneur titulaire du Heat la saison prochaine, après avoir tourné à 9.3 points, 6.5 passes, 2.7 rebonds et 1 interception, Davion Mitchell ne cache pas son enthousiasme à l’idée d’intégrer Giannis Antetokounmpo au système d’Erik Spoelstra.

Même si la construction offensive de l’équipe et son manque de « spacing » suscitent quelques interrogations.

« Je pense que nous avons une équipe à vocation défensive et c’est une très bonne chose », estime-t-il. « En attaque, il va falloir apprendre à jouer ensemble et créer cette alchimie. Les gens pensent que notre attaque ne sera pas très bonne, mais nous étions déjà très performants sans Giannis. Si vous le rajoutez, c’est comme si tout était multiplié par dix. »

Pour le meneur, les statistiques individuelles ne suffisent pas à anticiper ce que Miami sera capable de produire.

« Beaucoup de personnes regardent seulement les pourcentages des uns et des autres. Mais quand vous jouez avec des joueurs différents, votre jeu et votre rôle évoluent. »

Un rôle à réinventer autour de Giannis

Le rôle de Davion Mitchell devrait justement être amené à évoluer. Avec Giannis Antetokounmpo pour attirer les prises à deux et provoquer les rotations défensives, le meneur pourrait moins souvent avoir à créer balle en main et davantage attendre les décalages derrière la ligne à 3-points.

« Bam aura beaucoup de ‘catch-and-shoots’ et je vais en avoir beaucoup également », anticipe-t-il. « En réalité, tout le monde va obtenir davantage de tirs ouverts, grâce à tout ce que Giannis apporte sur le terrain et à la gravité qu’il génère. »

Après deux saisons conclues autour des 40% de réussite à 3-points, Davion Mitchell entend donc adapter ses séances estivales aux besoins de sa future équipe.

« Il faut modifier un peu ses entraînements pour essayer de maîtriser ce rôle à la perfection. Je sais que je vais avoir beaucoup de ‘catch-and-shoots’, donc je me concentre vraiment là-dessus en ce moment. »

À Miami, « Off-Night » aura également un rôle important à jouer de l’autre côté du terrain. Aux côtés de Giannis Antetokounmpo, ancien Défenseur de l’année, et de Bam Adebayo, régulièrement récompensé dans les « All-Defensive Teams », Davion Mitchell veut retrouver la condition physique qui lui permettra de défendre avec un maximum d’intensité.

« Je me remets en forme pour devenir meilleur en défense », assure l’ancien des Kings et des Raptors. « J’ai perdu pas mal de poids. C’était vraiment mon objectif principal : retrouver la forme. Le point positif, c’est que la saison est encore loin, même s’il me reste énormément de travail à fournir. Et c’est ce que j’adore. »

Davion Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 75 27:41 41.8 31.6 65.9 0.4 1.8 2.2 4.2 1.9 0.7 1.5 0.3 11.5 2022-23 SAC 80 18:05 45.4 32.0 80.6 0.2 1.1 1.3 2.3 1.4 0.6 0.8 0.2 5.6 2023-24 SAC 72 15:18 45.2 36.1 71.4 0.3 1.1 1.3 1.9 1.2 0.2 0.6 0.0 5.3 2024-25 MIA 30 31:34 50.4 44.7 70.2 0.6 2.1 2.7 5.3 2.3 1.4 1.7 0.3 10.3 2024-25 TOR 44 24:33 43.4 35.9 67.6 0.4 1.6 1.9 4.6 2.6 0.7 1.8 0.2 6.3 2025-26 MIA 70 28:34 49.0 39.5 64.6 0.5 2.2 2.7 6.5 2.6 1.0 1.5 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.