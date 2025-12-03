Davion Mitchell et le Heat se sont vraiment très bien trouvés

C’est peut-être la meilleure recrue de l’année à Miami. Arrivé en provenance de Toronto en février, dans le cadre du transfert à cinq équipes impliquant notamment Jimmy Butler et Andrew Wiggins, Davion Mitchell s’est très vite imposé en Floride.

À tel point qu’il est aujourd’hui un titulaire indiscutable aux yeux d’Erik Spoelstra, étant surtout le chef d’orchestre de l’une des meilleures attaques du pays.

« Il nous aide vraiment dans ce que l’on essaie de faire » se réjouit l’entraîneur du Heat. « Il comprend les choses, rapidement, et il peut ensuite les mettre en place tout aussi rapidement. C’est quelqu’un d’incroyablement rapide, qui veut vraiment servir ses coéquipiers. Il sent le jeu, le momentum du match, et il a cette intuition que les plus grands meneurs de jeu possèdent, quand il s’agit d’offrir des tirs ouverts pour creuser un écart. »

Une impressionnante propreté balle en main

Erik Spoelstra apprécie notamment la propreté balle en main de Davion Mitchell : 7.8 passes décisives pour seulement 1.5 perte de balle, soit le troisième meilleur ratio passes décisives/pertes de balle (5.1) de toute la ligue !

« J’essaie de ne pas trop y penser car, plus on pense à ne pas perdre le ballon, plus on va le perdre. Donc j’y vais simplement, j’essaie d’attirer les défenseurs et mes coéquipiers font du bon boulot pour se démarquer » .

Sur les bases de la meilleure saison de sa carrière, Davion Mitchell est devenu plus qu’un simple très bon défenseur depuis son arrivée à Miami. En progrès au shoot et à la création, en plus de rester un véritable « pitbull » en défense, il est parfait pour lancer les systèmes floridiens.

« Je pense que le style de jeu lui convient parfaitement » confirme Norman Powell, l’un de ceux profitant le plus de ses caviars. « Il peut accélérer le rythme, attaquer et on a aussi des shooteurs et des créateurs autour de lui. Il ne fait que distribuer la balle, mais il est aussi capable de prendre les choses qui viennent à lui offensivement. Puis il fait du très bon travail pour bien lire le jeu, il devient fou quand il perd le ballon. Donc je pense que ça aide aussi pas mal. »

La renaissance d’un ancien Top 10

« En fait, je joue juste naturellement » explique quant à lui Davion Mitchell. « Quand je suis arrivé ici, je réfléchissais un peu. J’essayais bien sûr de faire ce que je faisais déjà en défense, mais j’étais encore en train de chercher ce que je pouvais apporter à cette équipe en attaque. Maintenant, c’est comme si je ne réfléchissais même plus sur le terrain. Je suis juste là pour créer des choses et jouer librement. »

Celui qu’on connaissait sous le surnom « Off-Night » n’a désormais plus rien à voir avec le joueur qui manquait (trop) de confiance à Sacramento puis Toronto. Une sorte de renaissance pour le 9e choix de la Draft 2021, puisque « tout est facile » pour lui, favorisée également par cette fameuse « Heat Culture » à laquelle il colle.

« Même dans les périodes difficiles, je pense que j’apprends encore beaucoup en étant dans cette équipe » savoure-t-il. « Mes coéquipiers m’aident, on parle toujours. Si quelque chose ne va pas, on en discute et on fait des changements en conséquence, en faisant de notre mieux pour ça. C’est ce qu’il y a de bien avec cette équipe. On parle ensemble et on peut se tenir responsables les uns et les autres. »

Davion Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 75 27:41 41.8 31.6 65.9 0.4 1.8 2.2 4.2 1.9 0.7 1.5 0.3 11.5 2022-23 SAC 80 18:05 45.4 32.0 80.6 0.2 1.1 1.3 2.3 1.4 0.6 0.8 0.2 5.6 2023-24 SAC 72 15:18 45.2 36.1 71.4 0.3 1.1 1.3 1.9 1.2 0.2 0.6 0.0 5.3 2024-25 MIA 30 31:34 50.4 44.7 70.2 0.6 2.1 2.7 5.3 2.3 1.4 1.7 0.3 10.3 2024-25 TOR 44 24:33 43.4 35.9 67.6 0.4 1.6 1.9 4.6 2.6 0.7 1.8 0.2 6.3 2025-26 MIA 21 30:11 51.6 40.4 61.8 0.5 2.4 2.9 7.8 3.0 1.4 1.5 0.0 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.