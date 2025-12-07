Le Heat perdu sans son “Monsieur Imprévisible”

Quatrième défaite en cinq matches pour le Heat qui rentre dans le rang depuis 10 jours, au point de glisser à la 7e place. Il n’y a rien d’inquiétant, mais cette nuit, Miami s’est largement incliné face aux Kings, qui restait sur quatre défaites de suite. Erik Spoelstra doit composer avec beaucoup d’absences, et samedi soir, c’est Davion Mitchell qui était en civil, touché à l’aine.

Une absence bien plus compliquée à gérer que d’autres… « Un peu d’imprévisibilité », a répondu Bam Adebayo lorsqu’un journaliste lui a demandé comment son absence s’est fait ressentir face à Sacramento. « Il apporte parfois une énergie incroyable, certains paniers dont on a désespérément besoin sortent de nulle part, et il trouve une manière de les obtenir. Et défensivement, on sait tous ce que Davion apporte… C’est lui la tête du serpent quand il s’agit de pousser notre rythme en transition. »

Le moteur de l’équipe

Même analyse chez Norman Powell lorsqu’on lui pose la même question. « Son énergie et son effort », répond l’ancien Clipper. « Le coach l’appelle Monsieur Imprévisible. C’est lui qui vole partout à chaque possession, surprend les joueurs avec le ballon, déclenche des prises à deux, joue les lignes de passe. Il est ce défenseur en plus qui vient aider. Son énergie et ses qualités physiques en défense ont vraiment manqué, ainsi que sa capacité à rentrer dans les meneurs adverses et à leur rendre la vie difficile. »

Qu’en pense Erik Spoelstra ? “Ses prises de décision” souligne le coach de Miami sur ce qu’aurait apporté Mitchell face aux Kings. “Je n’aime pas trop parler de son ratio passes décisives/pertes de balle parce que je ne veux pas qu’il se mette ça dans la tête. On fera toujours des erreurs, et je lui fais confiance avec le ballon, je fais confiance à ses décisions.

C’est notre moteur. Il met le ballon où il doit aller. Il nous aide à jouer vite. Il a juste un bon feeling du jeu. Il a conscience de ce qu’on essaie de faire parce que c’est un joueur avec un gros QI basket. Mais ce n’est pas une excuse.”