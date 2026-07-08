Les Spurs autorisés à délocaliser encore plus de matchs à domicile

C’est désormais une habitude bien installée : les Spurs aiment exporter leur marque, et pas seulement en France. Déjà venus à Paris en janvier 2025 pour y affronter les Pacers, Victor Wembanyama et ses coéquipiers reviendront dans la capitale le 14 janvier 2027, cette fois face aux Pelicans, avant un deuxième match à Manchester trois jours plus tard.

La franchise texane a aussi déjà joué à Mexico, en 2022, ainsi qu’à Austin, dans une logique assumée de développement régional et international. Particularité importante : ces rencontres sont généralement considérées comme des matchs à domicile. Autrement dit, elles sont déduites des 41 dates normalement prévues au Frost Bank Center, ce qui n’est pas neutre pour les fans de San Antonio.

C’est pourquoi les Spurs avaient besoin d’une autorisation locale pour poursuivre cette stratégie. Elle vient d’être accordée par le comté de Bexar, où se trouvent San Antonio et la salle de la franchise. D’après le San Antonio Express-News, les Spurs pourront ainsi disputer jusqu’à quatre matchs de saison régulière « à domicile » loin de San Antonio lors de chacune des saisons 2026/27 et 2027/28.

« Il n’y a pas grand-chose qui rassemble les gens et les Spurs font cela »

« Il s’agit d’avoir plus de visibilité, plus de marketing, de créer une marque », a expliqué Rebeca Clay-Flores, une des responsables du comté de Bexar. « Ces derniers temps, il n’y a pas grand-chose qui rassemble les gens et les Spurs font cela. »

Pour les dirigeants texans, l’intérêt est évident. Avec la popularité mondiale de Victor Wembanyama, mais aussi la dynamique créée par leur parcours jusqu’aux Finals face aux Knicks, très suivies à la télévision, les Spurs disposent d’une fenêtre idéale pour élargir encore leur public.

La saison prochaine, deux rencontres européennes sont déjà prévues, mais seule celle de Paris sera considérée comme un match à domicile pour San Antonio.

Quant à Mexico, la NBA a déjà annoncé que les Nuggets et les Pacers s’y affronteront le 7 novembre prochain. Mais avec cette nouvelle autorisation, les Spurs gardent une vraie marge de manoeuvre pour continuer à faire voyager leur équipe, quitte à priver ponctuellement leur public local de Wembanyama et compagnie.