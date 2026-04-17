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Les Nuggets et les Pacers s’affronteront à Mexico la saison prochaine

Publié le 17/04/2026 à 8:03 Twitter Facebook

NBA – Cette rencontre entre les équipes basées à Denver et dans l’Indiana se disputera le 7 novembre prochain.

jokic pacersLa traditionnelle virée mexicaine de la ligue reste en vigueur pour l’année prochaine. La NBA vient d’annoncer que les Nuggets et les Pacers s’affronteront le 7 novembre prochain à Mexico.

Cette rencontre sera la 35e disputée au Mexique, toutes depuis 1992, et le 16e match de saison régulière dans le pays. En dehors des États-Unis et du Canada, aucune nation n’a accueilli plus de matchs de la NBA que le Mexique.

« Accueillir le 35e match dans le pays reflète la profondeur de la relation de la NBA avec le Mexique et le rôle que cet événement joue pour rapprocher le jeu mondial des fans locaux, dans toute l’Amérique latine et dans le monde entier », se félicite Raul Zarraga, vice-président de la NBA en Amérique latine.

Denver a déjà joué au Mexique une fois auparavant, lors d’un match de présaison contre Golden State à Monterrey en 2006. Les Pacers se rendent au Mexique pour la première fois, s’apprêtant à devenir la 23e franchise NBA à disputer un match dans ce pays.

Le match se jouera pendant la semaine des célébrations du « Jour des Morts » au Mexique. La Grande Ligue jouera également des matchs de saison régulière à Paris et à Manchester la saison prochaine.

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Rédacteur de contenu Samuel Hauraix
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