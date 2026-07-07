Coupe du monde 2027 : Allemagne, Serbie et Lituanie passent avec les Bleus

Elles étaient 32 sur la ligne de départ, il reste désormais 24 sélections européennes à pouvoir prétendre à une place pour la Coupe du monde 2027. Le premier tour de qualification s’est achevé lundi, et n’a pas réservé d’immense surprise parmi les équipes qualifiées pour la suite des événements.

Huit poules composées de quatre équipes avaient été constituées. Dans chaque groupe, il fallait finir parmi les trois premiers pour atteindre la phase suivante. Le Danemark, la Suisse, la Belgique et Chypre, battus à six reprises en autant de rencontres, n’ont pas passé cette étape. Tout comme la Tchéquie (pourtant 23e nation au classement FIBA), la Roumanie, l’Autriche et la Grande-Bretagne.

En s’imposant face à la Finlande hier, la France a terminé 1re de son groupe, ce qui lui permet d’aborder le second tour dans les meilleures conditions. Comme les compteurs de la première phase ne sont pas remis à zéro et s’accumulent pour la seconde, les Bleus (5v-1d) partiront en tête au sein du groupe L (issu d’une jonction avec deux groupes précédents), devant la Finlande, l’Estonie, la Suède, la Slovénie et la Hongrie.

Classement – Groupe L Équipe Groupe 1er Tour Bilan France Groupe G 5-1 Finlande Groupe G 4-2 Slovénie Groupe H 3-3 Estonie Groupe H 3-3 Hongrie Groupe G 3-3 Suède Groupe H 3-3

La Slovénie n’est donc pas dans la meilleure des postures pour viser une place dans le top 3 de ce groupe, synonyme de qualification pour le rendez-vous de 2027. La route des Slovènes, qui vont retrouver Luka Doncic en août, passera d’ailleurs par les Bleus, puisque chaque sélection affronte en match aller-retour les trois nations qu’elle n’a pas encore croisées.

La Grèce est mal embarquée

Dans le groupe I, l’Espagne se présentera également en position de force, malgré sa courte défaite concédée dimanche, pour son dernier match, face à la Géorgie d’un Tornike Shengelia tonitruant (37 points). À l’instar de la Slovénie, la Grèce est mal embarquée pour une qualification. D’autant qu’elle devra faire sans sa vedette Giannis Antetokounmpo.

Classement – Groupe I Équipe Groupe 1er Tour Bilan Espagne Groupe A 5-1 Monténégro Groupe B 4-2 Ukraine Groupe A 4-2 Géorgie Groupe A 3-3 Portugal Groupe B 3-3 Grèce Groupe B 3-3

Dans le groupe K, la Pologne partira en tête et tentera de conserver cette première place face à deux sérieux clients qu’elle n’a pas encore rencontrés : l’Allemagne et la Croatie. Les deux équipes ont terminé très fort leur premier tour, l’Allemagne écrasant Chypre (111-79) hier derrière les 20 points de Dennis Schroder, la Croatie en faisant autant face à Israël (103-75), après avoir également désossé Chypre trois jours plus tôt (123-50 !).

Classement – Groupe K Équipe Groupe 1er Tour Bilan Pologne Groupe F 6-0 Allemagne Groupe E 5-1 Croatie Groupe E 5-1 Lettonie Groupe F 3-3 Israël Groupe E 2-4 Pays-Bas Groupe F 2-4

Enfin le groupe J promet de beaux affrontements, avec le croisement de la Turquie et la Serbie avec l’Italie et la Lituanie. L’une de ces quatre nations ne sera pas à la Coupe du monde. En s’appuyant sur Alperen Sengun ces derniers jours, la Turquie a terminé première de son groupe devant la Serbie. Cette dernière, pour repousser la Bosnie hier, a pu compter sur les grosses sorties de Nikola Jokic (20 points, 11 passes et 10 rebonds) et de Nikola Jovic (32 points).

Classement – Groupe J Équipe Groupe 1er Tour Bilan Turquie Groupe C 6-0 Italie Groupe D 5-1 Serbie Groupe C 4-2 Lituanie Groupe D 3-3 Islande Groupe D 3-3 Bosnie-Herzégovine Groupe C 2-4

Le second tour se disputera lors des trois dernières fenêtres de qualification : août 2026, novembre 2026 et février 2027. Au total, 12 nations européennes se qualifieront.