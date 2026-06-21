Luka Doncic en vacances : pas de match avec la Slovénie cet été

Luka Doncic a donné de ses nouvelles depuis Ljubljana, où il a assisté au tournoi « The One », spécialisé dans le un-contre-un. De retour au pays depuis l’élimination des Lakers, l’international slovène rattrape également le temps perdu avec ses deux filles, Gabriela et Olivia. À ce titre, il avait déjà indiqué qu’il ne prendrait pas part aux matchs de la prochaine fenêtre internationale, face à l’Estonie et la Suède, les 3 et 6 juillet prochains.

Son passage devant la presse lui a permis de confirmer qu’il en serait de même pour les deux premiers matchs de la phase suivante, prévus les 27-28 et 30-31 août.

« Je ne jouerai pas. La décision avait déjà été prise auparavant, tout est définitif », a-t-il assuré, tout en réaffirmant sa confiance au reste du groupe slovène pour faire le boulot. « L’équipe nationale est composée de jeunes et de joueurs expérimentés. L’avenir appartient aux jeunes, et tous les membres de l’équipe savent ce que ça signifie. C’est pourquoi je leur souhaite de gagner. Les leaders de l’équipe sont établis, tout le monde sait ce qu’il a à faire, je n’ai donc pas peur qu’ils n’y parviennent pas. »

Un programme chargé pour garder la forme

Luka Doncic a également eu un petit mot pour Jaxson Hayes, son coéquipier aux Lakers, naturalisé slovène et qui va donc le retrouver en sélection. « Je n’ai pas été impliqué là-dedans, je joue simplement pour l’équipe nationale, mais Jaxson est vraiment génial, c’est un bon joueur, c’est donc une excellente recrue », a-t-il glissé.

S’il a repoussé sa reprise jusqu’au camp d’entraînement des Lakers fin septembre, ce n’est donc pas en raison de sa blessure aux ischio-jambiers, puisque Luka Doncic a précisé qu’il se sentait bien mieux aujourd’hui. « Tout ça est derrière moi », a-t-il poursuivi. Même s’il profite de ses deux filles, il s’inflige tout de même un programme strict pour garder la forme, avec notamment des parties de golf pour agrémenter son planning.

« Ce qui compte le plus pour moi, c’est d’être chez moi avec mes filles. En ce moment, c’est ce qui compte le plus, mais j’ai aussi beaucoup d’amis ici, c’est chez moi, donc c’est toujours agréable de revenir à Ljubljana », a-t-il ajouté. « Pour l’instant, tout se passe comme avant : je m’entraîne individuellement, à la salle de sport, et je pratique aussi d’autres sports. Cette année, j’ai ajouté le golf à mon programme, ce qui change un peu la donne. Le golf, c’est vraiment génial, on jouait aussi avec l’équipe, mais plus maintenant, bien sûr, puisque nous sommes séparés. Je me détends, on est dans la nature, sans téléphone, on a la paix, c’est ce qu’il y a de plus beau. »

La Coupe du monde plutôt que les NBA Finals

À côté de ses séances de golf, il a également surpris en confirmant qu’il avait vraiment coupé avec le basket. Il n’a même pas regardé les NBA Finals, qui ont sacré son ancien coéquipier Jalen Brunson, privilégiant la Coupe du monde de football, question principalement d’horaire.

« C’est trop tôt pour moi de me lever à trois heures du matin, donc je n’ai pas regardé. Je regarde la Coupe du monde, mais je ne pourrai pas y participer, même si je suis ambassadeur. Je la regarde et je la suis à la télévision. Je n’ai pas de favori, je soutiens le Brésil et l’Espagne. Mais surtout, je soutiens les beaux matchs. »

Reste tout de même à espérer pour lui que les basketteurs slovènes feront mieux que les footballeurs, non qualifiés pour la Coupe du monde. Ce sera d’ailleurs au Qatar, en 2027, qu’on reverra Luka Doncic avec le maillot de la Slovénie dans le meilleur des cas : si la Slovénie parvient à s’y qualifier…

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35:46 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.