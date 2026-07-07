Finalement, Tim Hardaway Jr. portera le numéro de son père à Miami

Même à 34 ans, Tim Hardaway Jr. a visiblement encore quelques arguments pour convaincre son père. La semaine dernière, Tim Hardaway expliquait pourtant très clairement qu’il ne souhaitait pas voir son fils porter son numéro 10, retiré par le Heat pour honorer son empreinte au sein de la franchise.

« Mon héritage, c’est mon héritage. Même s’il aimerait porter le numéro 10, il ne descendra pas du plafond », lançait alors le Hall of Famer, passé par la Floride dans les années 1990, alors que son fils venait de signer à Miami.

Quelques jours plus tard, la situation a finalement évolué. Comme l’a annoncé Etienne Catalan, spécialiste NBA en « numérologie », Tim Hardaway Jr. pourra bien récupérer le numéro 10 de son père sous le maillot du Heat. Il sera sans doute interrogé sur cette discussion familiale lors de sa conférence de presse d’introduction.

C’est en tout cas une première dans l’histoire de la franchise, puisqu’un numéro retiré va de nouveau être porté par un joueur du Heat. Même si le maillot de Tim Hardaway restera évidemment au plafond du Kaseya Center.

Un précédent rare, mais pas totalement inédit en NBA. Récemment, Cade Cunningham avait ainsi été autorisé à reprendre le numéro 2 à Detroit, alors qu’il avait pourtant été retiré en hommage à Chuck Daly.

Tim Hardaway Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 NY 81 23:09 42.8 36.3 82.8 0.2 1.3 1.5 0.8 1.8 0.5 0.6 0.1 10.2 2014-15 NY 70 24:01 38.9 34.2 80.1 0.2 2.1 2.2 1.8 1.7 0.3 1.2 0.2 11.5 2015-16 ATL 51 16:56 43.0 33.6 89.3 0.1 1.5 1.7 1.0 0.9 0.4 0.5 0.1 6.4 2016-17 ATL 79 28:06 45.5 35.7 76.6 0.4 2.4 2.8 2.3 1.3 0.7 1.3 0.2 14.5 2017-18 NY 57 33:04 42.1 31.7 81.6 0.6 3.4 3.9 2.7 2.2 1.1 1.6 0.2 17.5 2018-19 DAL 19 29:22 40.4 32.1 76.7 0.4 2.8 3.2 1.9 1.8 0.6 1.3 0.1 15.5 2018-19 NY 46 32:35 38.8 34.7 85.4 0.6 2.9 3.5 2.7 2.3 0.9 1.8 0.1 19.1 2019-20 DAL 71 29:27 43.4 39.8 81.9 0.4 2.9 3.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 15.8 2020-21 DAL 70 28:21 44.7 39.1 81.6 0.3 3.0 3.3 1.8 1.6 0.4 0.9 0.2 16.6 2021-22 DAL 42 29:39 39.4 33.6 75.7 0.3 3.4 3.7 2.2 1.8 0.9 0.8 0.1 14.2 2022-23 DAL 71 30:19 40.1 38.5 77.0 0.3 3.2 3.5 1.8 1.7 0.7 0.8 0.2 14.4 2023-24 DAL 79 26:50 40.2 35.3 85.2 0.3 2.9 3.2 1.8 1.3 0.5 0.9 0.1 14.4 2024-25 DET 77 27:58 40.6 36.8 85.5 0.2 2.1 2.4 1.6 1.2 0.5 0.6 0.1 11.0 2025-26 DEN 80 26:35 44.7 40.7 81.1 0.2 2.4 2.6 1.4 1.3 0.5 0.5 0.1 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.