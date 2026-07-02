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Face au refus de son père, Tim Hardaway Jr. ne portera pas le numéro 10 à Miami

Publié le 2/07/2026 à 8:57 Twitter Facebook

NBA – Tim Hardaway est clair : son #10 est retiré par le Heat et il ne compte pas faire un geste pour son fils, qui a rejoint la franchise cet été.

Pour la troisième fois de sa carrière, Tim Hardaway Jr. va porter le même maillot que son père. Comme Tim Hardaway, le shooteur a évolué à Dallas, Denver (dont le souvenir du meneur est lié à un pétage de plomb) et désormais Miami, où la légende de son père est forte. À tel point que son numéro #10 a été retiré en octobre 2009.

Il se trouve que comme papa, l’arrière a également ce numéro dans le dos. Alors, pour son fils, Tim Hardaway va-t-il faire un geste ? Il ne faut pas compter là-dessus… « Mon héritage, c’est mon héritage. Même s’il aimerait porter le numéro 10, il ne descendra pas du plafond », annonce clairement l’ancien joueur.

L’ancien des Nuggets va devoir trouver un autre numéro, comme il l’a fait lors de ses passages à New York, Dallas (dans un premier temps, avec le #11) ou Detroit. Tim Hardaway, Hall of Famer, ne changera pas d’avis.

« C’est difficile à réaliser et quand on arrive à mettre son maillot aussi haut, on veut qu’il y reste, on veut que personne n’y touche », insiste l’ancien All-Star. « J’aime mon fils, je suis heureux pour lui. Je l’ai vu jouer et faire trois choses que je n’ai pas réussies à faire : le Final Four en NCAA, les Finals et, maintenant, jouer pour sa ville d’enfance. Je n’ai jamais fait ça, donc je suis content pour lui. Mais non, il ne peut pas porter le numéro 10. »

Tim Hardaway Jr. Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2013-14 NY 81 23:09 42.8 36.3 82.8 0.2 1.3 1.5 0.8 1.8 0.5 0.6 0.1 10.2
2014-15 NY 70 24:01 38.9 34.2 80.1 0.2 2.1 2.2 1.8 1.7 0.3 1.2 0.2 11.5
2015-16 ATL 51 16:56 43.0 33.6 89.3 0.1 1.5 1.7 1.0 0.9 0.4 0.5 0.1 6.4
2016-17 ATL 79 28:06 45.5 35.7 76.6 0.4 2.4 2.8 2.3 1.3 0.7 1.3 0.2 14.5
2017-18 NY 57 33:04 42.1 31.7 81.6 0.6 3.4 3.9 2.7 2.2 1.1 1.6 0.2 17.5
2018-19 DAL 19 29:22 40.4 32.1 76.7 0.4 2.8 3.2 1.9 1.8 0.6 1.3 0.1 15.5
2018-19 NY 46 32:35 38.8 34.7 85.4 0.6 2.9 3.5 2.7 2.3 0.9 1.8 0.1 19.1
2019-20 DAL 71 29:27 43.4 39.8 81.9 0.4 2.9 3.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 15.8
2020-21 DAL 70 28:21 44.7 39.1 81.6 0.3 3.0 3.3 1.8 1.6 0.4 0.9 0.2 16.6
2021-22 DAL 42 29:39 39.4 33.6 75.7 0.3 3.4 3.7 2.2 1.8 0.9 0.8 0.1 14.2
2022-23 DAL 71 30:19 40.1 38.5 77.0 0.3 3.2 3.5 1.8 1.7 0.7 0.8 0.2 14.4
2023-24 DAL 79 26:50 40.2 35.3 85.2 0.3 2.9 3.2 1.8 1.3 0.5 0.9 0.1 14.4
2024-25 DET 77 27:58 40.6 36.8 85.5 0.2 2.1 2.4 1.6 1.2 0.5 0.6 0.1 11.0
2025-26 DEN 80 26:35 44.7 40.7 81.1 0.2 2.4 2.6 1.4 1.3 0.5 0.5 0.1 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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