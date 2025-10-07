Tim Hardaway Jr. à Denver, une affaire de famille et de style

Le 15 mars 2002, Tim Hardaway avait marqué les esprits sous les couleurs des Nuggets. Une vraie performance puisque le meneur de jeu ne va disputer que 14 rencontres avec Denver. Comment a-t-il fait ? Surtout en finissant le match avec aucun point marqué… En jetant, après avoir été expulsé, un moniteur de télé sur le parquet ! Résultat des courses, après cette colère : deux matches de suspension et une amende de 10 000 dollars.

Normalement, son fils, Tim Hardaway Jr., qui vient de signer avec les champions 2023, devrait se faire remarquer avec ses paniers primés et non pas en imitant son paternel.

Mais ce n'est pas faux de dire qu'il y a une sorte d'histoire de famille dans la décision de l'arrière. Car il y a sur le banc des Nuggets, deux assistants – Jared Dudley et JJ Barea – qu'il a bien connus à Dallas. Et ça a fait la différence alors que trois ou quatre équipes étaient intéressées par son profil durant l'intersaison.

« Dès que j'ai été vraiment intéressé, j'en ai parlé à David Adleman et on a réglé la question », confie l'ancien de Detroit. « Cela donne confiance d'avoir ces deux-là dans le staff, car ils connaissent votre style et le communiquent au reste du staff. Jared Dudley a été mon assistant à Dallas pendant des années, donc il sait ce que je sais faire sur et en dehors du terrain. »

Évidemment, ce n'est pas uniquement les présences rassurantes de deux hommes qui ont séduit Tim Hardaway Jr. « Il y a le style de jeu », ajoute le shooteur. « Tout le monde bouge sans le ballon, constamment. Ça partage les richesses. Il suffit simplement de faire le bon choix encore et encore et de bonnes choses vont arriver. C'est clairement une des raisons de ma venue ici. »

Comment va-t-il faire le bon choix ? « Mon travail, c'est de rendre la vie facile aux autres. Je vais mettre l'accent sur le fait de mettre les shoots à 3-pts ouverts, bouger sans le ballon, provoquer des passages en force. Je vais apporter de l'énergie », conclut-il.

Tim Hardaway Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 NYK 81 23 42.8 36.3 82.8 0.2 1.3 1.5 0.8 1.8 0.5 0.6 0.1 10.2 2014-15 NYK 70 24 38.9 34.2 80.1 0.2 2.1 2.2 1.8 1.7 0.3 1.2 0.2 11.5 2015-16 ATL 51 17 43.0 33.8 89.3 0.1 1.5 1.7 1.0 0.9 0.4 0.5 0.1 6.4 2016-17 ATL 79 27 45.5 35.7 76.6 0.4 2.4 2.8 2.3 1.3 0.7 1.3 0.2 14.5 2017-18 NYK 57 33 42.1 31.7 81.6 0.6 3.4 3.9 2.7 2.2 1.1 1.6 0.2 17.5 2018-19 * All Teams 65 32 39.3 34.0 84.1 0.5 2.9 3.4 2.4 2.2 0.8 1.6 0.1 18.1 2018-19 * NYK 46 33 38.8 34.7 85.4 0.6 2.9 3.5 2.7 2.3 0.9 1.8 0.1 19.1 2018-19 * DAL 19 29 40.4 32.1 76.7 0.4 2.8 3.2 1.9 1.8 0.6 1.3 0.1 15.5 2019-20 DAL 71 30 43.4 39.8 81.9 0.4 2.9 3.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 15.8 2020-21 DAL 70 28 44.7 39.1 81.6 0.3 3.0 3.3 1.8 1.6 0.4 0.9 0.2 16.6 2021-22 DAL 42 30 39.4 33.6 75.7 0.3 3.4 3.7 2.2 1.8 0.9 0.8 0.1 14.2 2022-23 DAL 71 30 40.1 38.5 77.0 0.3 3.2 3.5 1.8 1.7 0.7 0.8 0.2 14.4 2023-24 DAL 79 27 40.2 35.3 85.2 0.3 2.9 3.2 1.8 1.3 0.5 0.9 0.1 14.4 2024-25 DET 77 28 40.6 36.8 85.5 0.2 2.1 2.4 1.6 1.2 0.5 0.6 0.1 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.