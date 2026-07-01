Comme papa, Tim Hardaway Jr. débarque à Miami

Le Heat a besoin de « spacing » pour entourer Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Et voilà qu’un shooteur débarque, après Simone Fontecchio, qui apparaissait justement dans leurs petits papiers : Tim Hardaway Jr. !

ESPN précise qu’un contrat d’un an, et 6.5 millions de dollars, attend « THJ » à Miami. Une organisation floridienne chère à ses yeux, mais surtout à ceux de son père, car on se souvient que Tim Hardaway avait porté les couleurs de la franchise de South Beach dans les années 1990.

Avec Tim Hardaway Jr., le Heat récupère en tout cas un sniper fiable (41% à 3-points cette saison, 37% en carrière), qui fait partie des meilleurs remplaçants de la ligue depuis plusieurs années (13.5 points avec les Nuggets en 2025/26). Une solution de choix pour le banc d’Erik Spoelstra, donc. Voire son cinq majeur ?

Tim Hardaway Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 NY 81 23:09 42.8 36.3 82.8 0.2 1.3 1.5 0.8 1.8 0.5 0.6 0.1 10.2 2014-15 NY 70 24:01 38.9 34.2 80.1 0.2 2.1 2.2 1.8 1.7 0.3 1.2 0.2 11.5 2015-16 ATL 51 16:56 43.0 33.6 89.3 0.1 1.5 1.7 1.0 0.9 0.4 0.5 0.1 6.4 2016-17 ATL 79 28:06 45.5 35.7 76.6 0.4 2.4 2.8 2.3 1.3 0.7 1.3 0.2 14.5 2017-18 NY 57 33:04 42.1 31.7 81.6 0.6 3.4 3.9 2.7 2.2 1.1 1.6 0.2 17.5 2018-19 DAL 19 29:22 40.4 32.1 76.7 0.4 2.8 3.2 1.9 1.8 0.6 1.3 0.1 15.5 2018-19 NY 46 32:35 38.8 34.7 85.4 0.6 2.9 3.5 2.7 2.3 0.9 1.8 0.1 19.1 2019-20 DAL 71 29:27 43.4 39.8 81.9 0.4 2.9 3.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 15.8 2020-21 DAL 70 28:21 44.7 39.1 81.6 0.3 3.0 3.3 1.8 1.6 0.4 0.9 0.2 16.6 2021-22 DAL 42 29:39 39.4 33.6 75.7 0.3 3.4 3.7 2.2 1.8 0.9 0.8 0.1 14.2 2022-23 DAL 71 30:19 40.1 38.5 77.0 0.3 3.2 3.5 1.8 1.7 0.7 0.8 0.2 14.4 2023-24 DAL 79 26:50 40.2 35.3 85.2 0.3 2.9 3.2 1.8 1.3 0.5 0.9 0.1 14.4 2024-25 DET 77 27:58 40.6 36.8 85.5 0.2 2.1 2.4 1.6 1.2 0.5 0.6 0.1 11.0 2025-26 DEN 80 26:35 44.7 40.7 81.1 0.2 2.4 2.6 1.4 1.3 0.5 0.5 0.1 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.