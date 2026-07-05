Mondial U17 | Avec un immense Nathan Soliman, la France décroche la 5e place

Quarante-huit heures après avoir été éliminée de la course au titre par la Turquie, l’Equipe de France U17 a bouclé son Mondial U17 sur une éclatante victoire, synonyme de 5e place. Portés par un Nathan Soliman en état de grâce, les Bleuets ont largement dominé les Canadiens (97-76) lors des matches de classement de la Coupe du monde U17 à Istanbul.

L’ailier français a signé la meilleure prestation individuelle du tournoi côté tricolore avec 37 points en 30 minutes, 12 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions et 1 contre, le tout à un exceptionnel 15/19 au tir, dont 4/6 à 3-points. La veille, il avait frôlé le triple-double face à la Lituanie, confirmant son statut de meilleur joueur français de sa génération.

Nathan Soliman fait exploser la défense canadienne

Le match n’aura finalement été serré que quelques instants. Menés 2-0 après quelques secondes, les joueurs de Tony Parker ont immédiatement réagi grâce à un panier de Messi Yangala, avant que Nathan Soliman ne donne définitivement l’avantage aux Bleuets sur un dunk en contre-attaque. À partir de là, la France n’a plus jamais regardé derrière.

Très vite, Soliman a pris le contrôle des débats. Intenable en attaque, omniprésent au rebond et toujours aussi actif défensivement, il a compilé une impressionnante évaluation de 51, symbole d’une performance ultra complète.

Le tournant définitif intervient dans le troisième quart-temps. En l’espace de 2 minutes 30, l’ailier inscrit 10 points, avec notamment deux paniers à 3-points, pour repousser définitivement le Canada.

Si Soliman a illuminé la rencontre, Messi Yangala a lui aussi pesé dans la victoire française.

L’intérieur a profité de sa domination physique pour multiplier les paniers près du cercle et participer au grand écart avant la pause. Lors d’un 10-0 infligé en fin de deuxième quart-temps, il inscrit six points, capte trois rebonds et ajoute un contre pour permettre aux Bleuets de prendre près de trente points d’avance.

Une victoire sans trembler

Le Canada a bien tenté de réagir en début de quatrième quart-temps avec un 15-0, porté notamment par Praise Badejo, mais l’écart était déjà trop important. Les Bleuets avaient auparavant compté jusqu’à 36 points d’avance, preuve de leur domination totale. En face, Isaiah Clarke termine meilleur marqueur canadien avec 13 points, sans pouvoir empêcher la démonstration française.

Si ce succès n’efface pas la déception de la fin de match ratée face à la Turquie, il permet aux Bleuets de conclure leur parcours sur une prestation très convaincante, symbolisée par le récital de Nathan Soliman, incontestablement le MVP des troupes de Tony Parker.