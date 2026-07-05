Proche du triple-double, Nathan Soliman relance les Bleuets

Malgré le gros coup pris derrière la tête face à la Turquie, l’Equipe de France U17 termine sa Coupe du monde sur une bonne note. Au terme d’un match longtemps accroché, les Bleuets ont fini par faire craquer la Lituanie (73-59), samedi à Istanbul, pour s’offrir la possibilité de jouer le match pour la 5e place. Ce sera face au Canada. La finale opposera Team USA à la Serbie, vainqueur de la Turquie en demi-finale.

Dans une rencontre très défensive, les deux équipes se sont longtemps rendu coup pour coup. A égalité après le premier quart-temps, les Français ne comptaient qu’une courte avance à la pause avant de faire la différence après le retour des vestiaires.

Le tournant intervient au milieu du troisième quart-temps. Alors que la Lituanie mène encore 38-36, Messi Yangala égalise d’un panier près du cercle avant de lancer la révolte française.

Plus agressifs défensivement, les Bleuets étouffent alors complètement leurs adversaires. Pendant près de quatre minutes, la Lituanie ne convertit qu’un seul tir, tandis que la France enchaîne un 8-2 pour prendre les commandes (44-38).

Un avantage que les joueurs de Tony Parker ne lâcheront plus.

Nathan Soliman omniprésent

Sans être le meilleur marqueur, Nathan Soliman a une nouvelle fois été le véritable patron des Bleuets. L’ailier a frôlé le triple-double avec 9 points, 10 rebonds et 8 passes décisives, auxquels il ajoute 3 contres et 2 interceptions, illustrant son influence des deux côtés du terrain.

Dans la raquette, Messi Yangala a fait parler sa puissance avec 15 points à 7/11 au tir, agrémentés de 4 contres et plusieurs dunks qui ont définitivement fait basculer la rencontre.

Aaron Towo-Nansi complète le trio de tête avec 9 points, 4 passes décisives et un impeccable 5/5 aux lancers francs.

En face, Kristupas Sabeckas a tout tenté pour maintenir la Lituanie à flot avec 17 points, mais sans réussir à enrayer la montée en puissance française.

Une défense qui fait la différence

Après avoir pris l’avantage dans le troisième quart-temps, les Bleuets ont définitivement plié l’affaire au début du dernier acte grâce à un 10-0 qui a fait passer le score de 44-40 à 54-40. Symbole de cette domination, Yohan Bassoumba a inscrit six points durant cette séquence décisive, permettant à la France de s’envoler définitivement.

Dans une rencontre marquée par dix changements de leader, les Bleuets ont finalement fait parler leur intensité défensive et leur collectif pour s’imposer avec autorité (73-59) et relancer leur Mondial U17 sur une victoire convaincante.